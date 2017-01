Kristoffersen gewinnt Marcel Hirscher im Slalom-Blindflug Dritter in Adelboden

Lindsey Vonn steht vor dem Comeback in Zauchensee. Wie oft haben sie Kontakt?"Wir telefonieren derzeit gar nicht, schreiben uns hin und wieder am Handy. Das geht aber nicht in die Tiefe."Tut es Ihnen leid, dass die enge Freundschaft mit Vonn zerbrach?"Wir waren eng, als es anfangs nicht um Siege und Ruhm ging. Dann kam die Konkurrenz. Wir haben uns auseinandergelebt, der Ärger ist aber ausgesprochen."Ist Freundschaft im Spitzensport überhaupt möglich?"Nein."Fällt Kritik an Vonn schwer?"Es ist mein Job. Ich kritisiere aber eh nicht viel – und wenn, dann die Deutschen."Wird Anna Veith so stark wie es Anna Fenninger war?"Ich glaube, ja. Ihr Trainingsrückstand ist aber noch groß."Anna Veith unterstellte dem ÖSV Lügen und ruderte dann zurück. Hat Sie das überrascht?"Ja, weil sie zuerst sehr für ihren Manager einstand. Was ich nicht verstehe ist, dass sie sich wieder einen deutschen Manager nahm. Der ist kein unbeschriebenes Blatt. Jeder weiß: Im ÖSV sind solche Typen nicht gern gesehen."Hätten Sie als Österreicherin mehr gewonnen?"Warum?"Naja, Österreich gewann in den letzten Jahren viel, viel mehr als Deutschland."Ach so. Ich bin aus Bayern, da ist die Förderung so gut wie in Salzburg oder Tirol."Noch ein Monat: Wer wird der Star der Ski-WM in St. Moritz?"Marcel Hirscher. Er ist ein Jahrhunderttalent und trainiert am meisten von allen."