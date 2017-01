Kritik an Kurssetzung im Super-G Hirscher poltert: "Das war eine Themenverfehlung!"

Sind Sie ein echter Experte? Das große Quiz zu den Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Österreich hat endlich wieder einen Kitzbühel-Sieger! Matthias Mayer erwischte im selektiven Super-G auf der Streif eine nahezu perfekte Fahrt und durfte am Ende vom obersten Treppchen jubeln. Der Kurs ähnelte vor allem im Schluss-Stück der Abfahrt. Geschwindigkeiten von knappen 140km/h schmeckten nicht allen Fahrern."Die zwei silbernen Gämse bekommen endlich einen goldenen Vater dazu! Es war ein lässiger Super-G, es ist schnell hin und her gegangen. Das war schon sehr geil. Es ist in Kitzbühel einfach ein Traum! Die Stimmung, das Wetter, alles perfekt", strahlte Matthias Mayer im Zielraum.Erstmals hieß der Super-G-Sieger in der Saison nicht Kjetil Jansrud (NOR), der bislang alle drei Rennen für sich entscheiden konnte. Christof Innerhofer (ITA) und Beat Feuz (SUI) komplettierten das Siegerpodest.Max Franz wäre dort auch gerne gestanden, hat aber nach tollen Zwischenzeiten den Schlussteil nicht optimal erwischt und landete am Ende auf Platz fünf.Wenig erfreulich gestaltete sich das Rennen für Hannes Reichelt, der ausgeschieden ist: "Es waren einfach zu viele Fehler dabei. Im Zielschuss habe ich die Killer-Linie versucht, aber das letzte Tor nicht erwischt. Ich habe mich aber auch im Setup vertan, da muss ich in der Abfahrt wasändern."Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: