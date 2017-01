Heimsieg auf der Streif Matthias Mayer krönt sich zum Super-G-König von Kitzbühel

Siegerehrung Super-G in Kitzbühel Matthias Mayer hat seine goldene Gams. (Foto: GEPA pictures/ Pool)

Den Facebook-Schnappschuss kommentierte der Super-G-Sieger mit dem Hashtag "Gamsjäger". Schließlich stehen nun drei Streif-Trophäen in der Vitrine des Kärntners. In den Super-Gs 2013 und 2015 holte "Mothl" bereits zwei silberne Gämse. Einziger Wehrmutstrophen: Eine "echte" goldene Gams gibt es nur in nur für den Abfahrtssieger. Die Super-G-Trophäen sind in Gold, Silber und Bronze eingefasst."Jeder Sieg ist schön. Aber der hier ist ganz besonders", freute sich der 26-Jährige nach der Siegerehrung i im "ORF"-Interview. Dass er seinen dritten von vier Weltcup-Erfolgen in Österreich feierte, brachte ein Schmunzeln ins Gesicht vom "Mothl". "Ich fahr einfach gern daheim. Das taugt mir.".Vielleicht kommt ja am Samstag die vierte Gams hinzu.