10:55 Henrik Kristoffersen (NOR) führt nach dem ersten Lauf vor Manfred Mölgg (ITA) und Felix Neureuther (GER). Diese drei Fahrer hatten aber noch gute Sicht. Genau bei Marcel Hirscher hat sich ein dickes Nebelband über die Strecke geschoben, daher liegt der Salzburger schon 1,60 Sekunden als bester Österreicher zurück.



"Es ist scheiße! Ich will nicht sudern, aber das ist irregulär. So macht das keinen Sinn - Wir sind einfach chancenlos. Aber hoffentlich kommt das Glück im zweiten Durchgang zurück", meinte Hirscher beim Interview.



Der zweite Lauf soll um 13:30 Uhr starten - Dann melden wir uns wieder.

10:51 Die Tore auf der Strecke werden nachmarkiert, dass man zumindest irgendwas sehen kann...

10:47 Patrick Thaler (ITA) schafft es nicht unter drei Sekunden, Sein Kollege aus Frankreich Julien Lizeroux (FRA) ist ausgefallen

10:45 Alexis Pinturault (FRA) hat 2,64 Sekunden Rückstand, ein Wahnsinn eigentlich

10:45 Michael Matt ist ausgeschieden - Schade, schade!

10:44

Riesenpech für @MarcelHirscher in #Adelboden - bei seinem Slalom-Lauf zieht der Nebel voll in den Hang. Entsprechend sauer ist er. pic.twitter.com/9nFDkPzuJl — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 8. Januar 2017

10:42 Dave Ryding (GBR) ist wohl den Nebel aus England gewöhnt, er schafft es bis ins Ziel. Ryding hat aber 3,27 Sekunden Rückstand

10:41 Marco Schwarz im Blindflug - Platz 7 (+3,10) Eine Frechheit, dass hier nicht unterbrochen wird...

10:40 Matthias Hargin (SWE) ist ausgefallen

10:39 Alex Khoroshilov (RUS) holt sich Platz 4 (+1,38)

10:38 "Was soll das?!", schreit Hirscher im Ziel - Der ist natürlich sauer

10:38 Aber Hirscher hat einfach im unteren Teil nichts mehr gesehen

10:37 Da hat auch der Nebel eine große Rolle gespielt - Platz 5 (+1,60)

10:37 Jetzt Marcel Hirscher! Gemma!

10:36 Manni Mölgg (ITA) setzt sich mit einer tollen Zeit auf Platz 2 (+0,38)

10:35 Plötzlich ist eine dicke Nebelwand in den unteren Teil der Strecke gezogen - Das beeinträchtigt die Bodensicht natürlich

10:34 Stefano Gross (ITA) hat eingefädelt

10:32 Henrik Kristoffersen (NOR) hat wieder einmal eine perfekte Fahrt erwischt! (-1,27) Na servas...

10:31 Felix Neureuther (GER) hat den Steilhang super erwischt! Bestzeit (-0,22)

10:31 Die erste Zeit steht bei 59,88

10:28 Es geht los mit Andre Myhrer (SWE)

10:27 Der Trainer von Alex Khoroshilov hat einen kuriosen Lauf ausgesteckt - Das wird sicherlich sehr interessant