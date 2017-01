Polen zu stark ÖSV-Adler fliegen im Teambewerb auf Rang zwei

In der hochdramatischen Entscheidung hatte der deutsche Adler vor Heimpublikum die Zehntel auf seiner Seite Wellinger siegte um gerade einmal 0,3 Punkte - umgerechnet gerade einmal 17 Zentimeter fehlten zum zweiten Saisonsieg des Salzburgers. Wiederum nur einen Punkt dahinter flog Manuel Fettner zum zweiten Mal in der Saison aufs Stockerl.Daniel Andre Tande, der noch zur Halbzeit geführt hatte, rutschte in der Entscheidung auf den vierten Platz zurück. Das mannschaftlich starke Ergebnis komplettierten Michael Hayböck als Sechster und Gregor Schlierenzauer als Siebter. Andreas Kofler machte als 16. genauso Weltcup-Punkte wie Markus Schiffner (29.).1. Andreas Wellinger (GER) 242,32.AUT) 242,03.(AUT) 241,04. Daniel Andre Tande (NOR) 240,45. Kamil Stochb (POL) 232,96.AUT) 225,97.(AUT) 222,58. Jurij Tepes (SLO) 221,1weiters:16.(AUT) 201,529.(AUT) 170,3