Erstmals in dieser Abfahrtssaison heißt die Siegerin nicht Ilka Stuhec. Die absolute Speed-Sensation legte die junge Voralbergerin Christine Scheyer hin, die sich sensationell den Sieg vor Tina Weirather und Jacqueline Wiles (USA) sicherte."Es ist unbeschreiblich, das ist schon extrem cool. es war schon überraschend, dass ich so schnell war. Das hat alles ziemlich gut funktioniert. Das ist brutal cool", strahlte Scheyer im Zielraum. Auch Nicole Schmidhofer darf sich über eine Top-Platzierung freuen, sie wurde am Ende Siebente: "Ich bin sehr zufrieden. Leider habe ich mir im oberen Teil sehr schwer getan, aber der Rest war schon sehr gut."Lindsey Vonn feierte ihr Renn-Comeback mit einer passablen Fahrt. Sie hatte am Ende 1,54 Sekunden Rückstand und landete unter den Top-15 : "Ich bin schon zufrieden, es war wirklich schwer nach den Stürzen von Fanchini und Miklos. Dann ist auch die Strecke noch schneller geworden, da war ich ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß, was ich besser machen kann. Das war ein guter Start. Ich werde das analysieren und die nächsten Rennen in garmisch und Cortina gefallen mir ganz gut.Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: