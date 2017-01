Nur für Fortgeschrittene Das Experten-Quiz zum Ski-Weltcup

19. bis 22. Jänner im ORF Der TV-Fahrplan zum Kitzbühel-Wochenende

Max Franz im "Heute"-Talk "Es ist ein Kampf ums Überleben"

Beim ersten Training in Kitzbühel präsentierte sich die Streif von ihrer besten Seite: Eisig, pickelhart und wunderbar präpariert. Bei Kaiserwetter in den Tiroler Bergen konnte endlich einmal wieder die Original-Strecke gefahren werden.Mausefalle, U-Hackerl, Alte Schneise, Lärchenschuss, Hausbergkante und Traverse – Es war alles dabei, was das Abfahrer-Herz begehrt. Hannes Reichelt, der im Vorjahr böse gestürzt ist, war mit der ersten Fahrt zufrieden: "Es war ein schönes Wiedersehen mit der Streif. Oben ist es sehr schwierig und eisig. Wo es mich letztes Jahr abgeworfen hat, ist die Piste perfekt."Vincent Kriechmayr erzielte die beste Zeit der ÖSV-Läufer und landete auf Platz vier, dahinter reihten sich Matthias Mayer und Hannes Reichelt ein. Die Bestmarke im ersten Training knallte Steven Nyman (USA) vor Beat Feuz (SUI) hin.Für den ersten Crash auf der Streif 2017 sorgte der Kärntner Otmar Striedinger. Ihm ist im U-Hackerl die Bindung gebrochen und er knallte ins Fangnetz. Er wurde mit Nasenbluten abtransportiert, eine schlimmere Verletzung ist allerdings zum Glück nicht passiert.Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: