König vom Ganslernhang Unfassbarer Marcel Hirscher gewinnt Slalom in Kitzbühel

Heimsieg auf der Streif Matthias Mayer krönt sich zum Super-G-König von Kitzbühel

Mit Matthias Mayers Sieg im Super-G und Marcel Hirschers Aufholjagd zum Slalom-Sieg fuhr der ÖSV die besten Ergebnisse seit elf Jahren ein. In den letzten beiden Jahren ging der ÖSV komplett leer aus. 2014 gelang Hannes Reichelt der Abfahrts-Triumph, 2013 siegte Marcel Hirscher im Slalom und 2009 krönte sich Klaus Kröll sensationell zum Super-G-Champion.Doch 2006 war das Jahr der ÖSV-Athleten in Kitzbühel. Matthias Walchhofer krönte sich zum Abfahrts-Sieger auf der Streif. Hermann Maier gewann den Super-G. Darüber hinaus holte Benjamin Raich den Sieg in der klassischen Hahnekamm-Kombination, die 2017 erstmals nicht mehr ausgetragen wurde.