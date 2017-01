Kraft springt aufs Stockerl Keine Weltcup-Punkte für Schlierenzauer beim Comeback

Dabei lag der Tiroler nach dem ersten Durchgang in Schlagdistanz zum Podest. Ein Satz auf 123 Meter brachte den Rückfall um vier Plätze. Damit wurde der Tiroler zweitbester ÖSV-Adler. Stefan Kraft verpasste als Vierter das Stockerl um elf Punkte. "Es ist wunderschön. Ich hab nicht in Platzierungen gedacht, wollte die Trainingsleistungen rüberbringen. Das ist mir gut gelungen", strahlte der Tiroler im Auslauf, zeigte sich aber kämpferisch: "Noch sind sieben besser.""Von den Bedingungen waren wir nicht ganz gesegnet", so Kraft, der positiv in die Zukunft blickt: "Körperlich bin ich sicher noch nicht bei 100 Prozent." Das Österreicher-Paket Manuel Fettner, Michael Hayböck und Andreas Kofler klassierte sich auf den Rängen 14 bis 16.Kamil Stoch bleibt weiter das Maß der Dinge im Weltcup. Der Pole feierte seinen zweiten Heimerfolg, baute die Führung im Gesamtweltcup auf 86 Punkte aus.1. Kamil Stoch (POL) 271,72. Daniel Andre Tande (NOR) 270,53. Domen Prevc (SLO) 270,44.(AUT) 259,55. Maciej Kot (POL) 253,86. Richard Freitag (GER) 253,2. Johann Andre Forfang (NOR) 253,28.(AUT) 251,4weiters:14.(AUT) 243,415.(AUT) 241,916.(AUT) 239,7