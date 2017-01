Michaela Kirchgasser (© GEPA pictures)

Anna Veith (Foto: GEPA pictures)

Rechtzeitig zur WM-Generalprobe für St. Moritz in Cortina hat sich Anna Veith endgültig in der Welt-Spitze zurückgemeldet. Die Salzburgerin fuhr im Super-G auf den sensationellen dritten Platz. Den Sieg schnappte sich Ilka Stuhec aus Slowenien vor Sofia Goggia (ITA).

Aktualisieren 12:29 Ricarda Haaser holt sich mit einer aggressiven Fahrt noch Platz 14 (+1,54) 12:24 Mirjam Puchner fährt auf Platz 12! (+1,49) 12:19 Wir warten noch auf Mirjam Puchner und Ricarda Haaser! Gleich ist es soweit! 12:17 Wir lehnen uns mal aus dem Fenster und behaupten, dass da nicht mehr viel passieren wird 12:15 Ramona Siebenhofer kommt zwar ins Ziel, aber hat viel Rückstand (+3,07) - Platz 20 12:14 Unter den Top-30 sind noch drei Österreicherinnen 12:13 Die Top-20 sind im Ziel, mal schauen, ob sich da noch etwas tut 12:11 Wir atmen kurz durch - Das sieht gut aus mit dem Stockerl für Anna Veith! 12:11 Das ist der zweite Platz! (+0,31) Veith ist jetzt Dritte! 12:09 Sofia Goggia (ITA) steht voll am Gaspedal 12:07 Laurenne Ross (USA) ist schwer geschlagen! Platz 8 (+1,32) 12:06 Francesca Marsaglia (ITA) ist auch weit hinten! Platz 14 (+1,90) 12:05 Wer kann Anna Veith noch verdrängen? Sofia Goggia (ITA) könnte heiß sein 12:03 Kajsa Kling (SWE) fährt auf Platz 7! (+1,23) 12:02 Corinne Suter (SUI) hat keine Chance - Platz 14 (+2,36) 12:00 Ein Wahnsinn! Auch sie bekommt unten viel Zeit! Das ist Platz 3! Aber immerhin bleibt die Anna Zweite! 11:59 Vicky Rebensburg (GER) will ein Wörtchen um den Sieg mitreden 11:57 Auweh! Lizz Görgl ist ausgeschieden! 11:55 Tina Weirather (LIE) ist trotz Handverletzung schnell! Aber auch im unteren Teil bekommt sie eine Klatsche! Platz 4 (+0,98) 11:53 Johanna Schnarf (ITA) setzt sich auf Platz 9 (+1,73) 11:50 Elena Curtoni (ITA) fährt auf Platz 4 (+1,18) 11:49 Anna Veith ist immer noch Zweite! Auf Platz 3 liegt Stephi Venier! So könnte es von uns aus gerne bleiben! 11:48 Naja, das war diesmal nix! Platz 6 (+1,51) 11:47 Nici Schmidhofer ist dran! Come on! 11:46 Das war ein ziemlicher Sicherheitslauf von der Lindsey - Aber auch verständlich nach zwei Stürzen - Der Angriff wird wohl erst bei der WM kommen! Platz 5 (+1,43) 11:45 Jetzt will Lindsey Vonn (USA) zurückschlagen! 11:44 Tessa Worley (FRA) setzt sich auf Platz 4 (+1,42) 11:43 Sie ist mit dem Arm an einem Tor hängen geblieben 11:42 Auf dem Weg zur absoluten Bestzeit ist sie ausgeschieden! 11:41 Die große Favoritin: Lara Gut (SUI) 11:40 Leider war da im Flachstück ein dicker Patzer dabei! Platz 5 (+1,74) 11:40 Tamara Tippler fährt mit angeschlagenem Knie 11:39 Im Schluss-Stück ist Abfahrts-Spezialistin Stuhec sehr gut gefahren, da fällt die Konkurrenz zurück 11:37 Federica Brignone (ITA) kassiert auch im unteren Teil viel Rückstand - Platz 4 (+1,54) 11:36 Super Anna! Obwohl es am Ende (+0,70) sind, war das eine tolle Fahrt! 11:36 Die Anna gibt Vollgas! 11:35 Anna Veith! Was zeigt sie uns heute? 11:34 Naja, das war nicht ganz die Top-Fahrt! Platz 2 (+0,90) 11:34 Mutig in der Panorama-Kurve - Da ist sie voll dabei 11:33 Stephanie Venier ist dran! Auf geht's! 11:31 Fabienne Suter (SUI) hat große Probleme! Platz 2 (+2,31) 11:30 Die rste Zeit steht bei 1:19,81 - Na bumm, da geht's dahin 11:29 Ilka Stuhec (SLO) legt los! 11:26 Die Bedingungen sind traumhaft! Gleich geht's los! 11:25 Die Kurssetzung ähnelt sehr einer Abfahrt - Bald wissen wir, wer die schnellste Linie findet 11:23 Ilka Stuhec (SLO) wird das Rennen eröffnen 11:18 Anna Veith: "Ich kann auf meine Technik vertrauen. Wenn ich es körperlich umsetzen kann, dann wird alles passen!" 11:16 Lara Gut (SUI) will auch den vierten Saison-Super-G gewinnen: "Es ist sehr gerade. Man muss nicht viel tun, sondern nur Gas geben!" 11:16 Auch heute präsentieren wir wieder Speed-Action aus Cortina! Gleich geht's los für die Damen!

Anna Veith steht erstmals nach ihrer Knie-Verletzung wieder am Podest. In ihrem erst zweiten Super-G nach ihrem Comeback holte sich die Salzburgerin gleich den starken zweiten Platz hinter der Siegerin Ilka Stuhec."Ich bin sehr froh, dass ich ins Ziel gekommen bin. Ich habe gedacht, dass die sieben Zehntel viel Rückstand waren, aber die Ilka war im unteren Teil extrem stark, im technischen Teil habe ich mein Bestes gegeben. Das war fast eine Abfahrt, da musste man schon das Herz in die Hand nehmen", analysierte die glückliche Veith im Ziel.Auch Stephanie Venier durfte sich als Fünfte über eine Top-Platzierung freuen: "Im Mittelteil habe ich es ein bisschen verbremst, da wäre sicher mehr gegangen. Ich bin gut drauf und nehme das Positive mit zur WM!"Lara Gut (SUI) hätte die Chance gehabt, die erste Läuferin zu werden, die die ersten vier Saison-Super-Gs für sich entscheidet, doch sie ist auf dem Weg zur absoluten Bestzeit ausgeschieden. Sie ist brutal mit der Hand an einem Tor hängen geblieben.Nach ihren beiden Stürzen in der Panorama-Kurve schaffte es Lindsey Vonn (USA) diesmal ins Ziel, lag aber doch am Ende weit zurück.1. Ilka Stuhec (SLO) 1:19,812. Sofia Goggia (ITA) +0,313. Anna Veith (AUT) +0,704. Viktoria Rebensburg (GER) +0,815. Stephanie Venier (AUT) +0,90