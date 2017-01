Lara Gut (SUI) hat auch den Super-G in Garmisch-Partenkirchen für sich entschieden. Die kleine Schweizerin erwischte wieder einmal die beste Linie und siegte mit 67 Hundertstel Vorsprung deutlich. Sensationelle Zweite wurde ÖSV-Dame Stephanie Venier, die den "Best of the Rest" anführte. Es war auch der erste Super-G-Podestplatz für die Österreicherinnen in dieser Saison."Ich gebe immer mein Bestes und bin eigentlich sehr zufrieden. Es war schwierig, weil ich unter der Woche krank war und Fieber hatte. Es war mit der Kraft schon ein bisserl zach", analysierte Venier im Zielraum. Ebenfalls stark präsentierte sich Nicole Schmidhofer, die auf den tollen vierten Platz fuhr: "Leider habe ich die Zielkurve ein bisserl verbremst. Aber es ist ein super Ergebnis!"Bei ihrem Speed-Comeback leider ausgeschieden ist Anna Veith. Bis zu ihrem Fehler in der Hölle war die Salzburgerin aber voll vorne mit dabei. Das gibt Hoffnung für die kommenden Rennen. Nach ihrem Abfahrtssieg, schaffte es Lindsey Vonn nicht ganz nach vorne, die Amerikanerin wurde am Ende Neunte."Es fehlt im Moment noch das letzte Ding, dass es braucht, damit ich es auch ins Ziel bringe. Es war eine wichtige Erfahrung, der Speed war sehr hoch, leider habe ich es dann nicht mehr gehalten. Aber ich versuche die psotiven Dinge mitzunehmen", meinte Veith nach ihrem Ausfall.