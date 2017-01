Das große Quiz Wie gut kennen Sie Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher?

Dabei stand der 24-jährige Deutsche lediglich aufgrund der Absage von Felix Neureuther im Feld des Parallel-Slaloms. Doch Strasser nutzte seine Chance, kickte Slalom-Ass Henrik Kristoffersen (NOR), Stefano Gross (ITA) und Lokalmatador Mattias Hargin aus dem Bewerb. Der Schwede sicherte sich im Kleinen Finale gegen Dave Ryding (GBR) Rang drei.Marcel Hirscher erlebte im letzten Rennen vor der WM in St. Moritz ein Debakel. Der Titelverteidiger auf dem Hammerby-Bakken von Stockholm schied bereits in der ersten Runde aus, musste sich dem Speed-Spezialisten Aleksander Aamodt Kilde um lediglich drei Hundertstel geschlagen geben. "Letztes Jahr waren die Hundertstel auf meiner Seite. Bei diesem Bewerb darf man einfach niemanden unterschätzen", meinte der Salzburger im Ziel.Hirscher nimmt wie Slalom-Konkurrent Kristoffersen 15 Punkte mit nach Hause. Damit ändert sich sowohl im Disziplinen-Weltcup als auch in der Gesamtwertung wenig. Auch Michael Matt kam nicht über Runde eins hinaus, scheiterte am späteren Finalisten Pinturault.Bei den Damen setzte sich Favoritin Mikaela Shiffrin durch. Die US-Amerikanerin feierte im Traumfinale gegen Veronika Velez-Zuzulova (SVK) ihren kaum gefährdeten ersten Erfolg in einem Parallel-Event. Für die beiden österreichischen Starterinnen Bernadette Schild und Katharina Truppe war ebenso wie für ihre männlichen Kollegen in Runde eins Endstation.1. Linus Strasser (GER)2. Alexis Pinturault (FRA)3. Mattias Hargin (SWE)4. Dave Ryding (GBR)weiters:9.(AUT)(AUT)1. Mikaela Shiffrin (USA)2. Veronika Velez-Zuzulova (SVK)3. Nina Löseth (NOR)4. Frida Hansdotter (SWE)weiters:9.(AUT)(AUT)Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.