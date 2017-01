0,8 Punkte hinter Leader Stoch Stefan Kraft: "Die Tournee wird ein Krimi!"

"Es ist das erste Mal, dass ich aus einer laufenden Tournee aussteigen muss. Das ist zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören", so Freund gegenüber der "BILD".Bei seinen ersten beiden Tourneespringen konnte der Gesamt-Weltcupsieger der Saison 2014/2015 seine Top-Leistungen der vergangenen Jahre nicht abrufen. Zuletzt verkündete er nach seinem verkorksten Quali-Sprung in Innsbruck (47. Platz), dass er nach der Tournee vermutlich eine Pause einlegen werde, um wieder zu Kräften zu kommen.Während Freund bei der Tournee also nicht mehr dabei sein wird, kämpft ÖSV-Adler Stefan Kraft weiter um den Gesamtsieg. Momentan liegt der 23-Jährige knapp hinter dem Polen Kamil Stoch auf Platz zwei.