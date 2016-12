11:43 Stand nach dem 1. Durchgang

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:00,84

2. Viktoria Rebensburg (GER) +0,08

3. Tessa Worley (FRA) +0,10

4. Federica Brignone (ITA) +0,23

5. Stephanie Brunner (AUT) +0,60

weiters:

9. Ricarda Haaser (AUT) +0,88

17. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,41

25. Anna Veith (AUT) +1,95

27. Katharina Truppe (AUT) +2,04

11:23 Der zweite Durchgang steigt um 13.30 Uhr, sollte das Wetter halten.

11:23 Mikaela Shiffrin zeigt nach dem Sieg vom Dienstag eine weitere bärenstarke Riesentorlauf-Leistung auf dem Semmering. Die US-Amerikanerin setzte sich mit der direktesten Linie auf dem zügig gesetzten Kurs an die Spitze, ließ Viktoria Rebensburg, Tessa Worley und Federica Brignone hinter sich.



Dieses Quartett konnte sich absetzen, denn als Fünfte hatte Stephanie Brunner bereits sechs Zehntel Rückstand. Ricarda Haaser legte als Neunte eine weitere herausragende Talentprobe ab.



Positive Nachrichten gibt es von Anna Veith: Bei ihrem zweiten Rennen nach der 14-monatigen Verletzungspause schaffte es die 27-Jährige in den zweiten Durchgang! Dort wird die Salzburgerin eine gute, frühe Nummer haben.

11:18 Zwischenstand (nach 45 Läuferinnen)

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:00,84

2. Viktoria Rebensburg (GER) +0,08

3. Tessa Worley (FRA) +0,10

4. Federica Brignone (ITA) +0,23

5. Stephanie Brunner (AUT) +0,60

weiters:

9. Ricarda Haaser (AUT) +0,88

17. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,41

25. Anna Veith (AUT) +1,95

27. Katharina Truppe (AUT) +2,04

11:17 Ricarda Haaser (AUT) mit einer Traumfahrt im Mittelteil, holt auf Mikaela Shiffrin auf. Das ergibt den sensationellen neunten Rang (+0,88)

11:15 Katharina Truppe (AUT) verliert in den ersten Toren zu viel Zeit, bleibt im Schlussstück mit der Hand hängen, das ergibt nur Rang 25 (+2,04)

11:15 Coralie Frasse Sombet (FRA) mit großem Rückstand im Ziel nur auf Rang 26 (/+2,21)

11:13 Elena Curtoni (ITA) fährt mit einem guten Mittelteil auf Rang 14 (+1,35)

11:12 Ein Blick zu Anna Veith: Die 27-Jährige liegt aktuell auf Rang 22 (+1,95). Der Rückstand hätte gestern für den zweiten Durchgang gereicht.

11:12 Simone Wild (SUI) mit einer viel zu weiten Linie im oberen Streckenteil. Doch das ist nicht schnell, reicht nur für Rang 24 (+2,16)

11:10 Petra Vlhova (SVK) mit einem Patzer in den letzten Toren auf dem guten achten Rang (+0,80)

11:09 Sensationell! Ragnhild Mowinckel (NOR) fährt mit viel Risiko auf Rang 8 (+0,91)

11:08 Irene Curtoni (ITA) fasst in den ersten Toren viel Rückstand aus. Das reicht im Ziel nur für Rang 17 (+1,68)

11:06 Francesca Marsaglia (ITA) verliert durch den Steilhang nicht viel Zeit und landet auf Rang 13 (+1,41)

11:03 Stephanie Brunner: "Der Schnee hat nichts gemacht. Ich hab mich da auch nicht rausbringen lassen. Die Bedingungen sind nicht leicht, aber ich mag das. Ich seh das locker."

11:03 Sensationelle Leistung von Adeline Baud Maugnier (FRA). DieFranzösin fährt mit einem starken Schlussteil auf Rang 9. (+1,06)

11:01 Anna Veith: "Es ist leichter gegangen, ich konnte Sicherheit aufbauen, da waren schon ein paar ganz gute Schwünge dabei. Ich muss Rennen fahren und Konstanz aufbauen. Es war schon wieder ganz normal, da zu sein. Heute war ich besser konzentriert, alles ein bisschen normaler."

11:01 Kajsa Kling (SWE) kommt auf Rang 13 (+1,57)

11:00 Wendy Holdener (SUI) kommt mit einer direkten Linie auf Rang 13 (+1,67)

10:58 Nadia Fanchini (ITA) hat mit der Entscheidung nichts zu tun und landet nur auf Rang 16 (+2,02)

10:57 Marie-Michele Gagnon (CAN) bekommt bereits oben viel Rückstand aufgebrummt. Das reicht nur für Rang 14 (+1,79)

10:55 Mikaela Shiffrin: "Ich hatte eine gute Piste. Ich war oben schneller, unten war ich nicht so schnell. Unten muss ich mehr Risiko nehmen."

10:55 Frida Hansdotter (SWE) wirkt unruhig auf dem zügigen Kurs. Das sieht sehr defensiv aus. Nur Rang 15 (+2,38)

10:53 Zwischenstand:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:00,84

2. Viktoria Rebensburg (GER) +0,02

3. Tessa Wrorley (FRA) +0,15

weiters:

5. Stephanie Brunner (AUT) +0,60

12. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,41

14. Anna Veith (AUT) +1,95

10:53 Sofia Goggia (ITA) kommt nur bis zur Steilhang-Einfahrt und rutscht dan am Innenski weg. Der zweite Ausfall in nur 24 Stunden.

10:51 Sensationell! Anna Veith (AUT) erwischt oben auch viel Wind, macht im Steilhang mit ihrer herausragenden Technik wieder Zeit gut. Das ergibt Rang 14 (+1,95). Das sollte für den zweiten Lauf reichen.

10:50 Jetzt folgt der Moment, auf den wir gewartet haben. Das zweite Rennen für Anna Veith! Hoffentlich erwischt sie heute keinen Stein.

10:50 Taina Barioz (FRA) erwischt im oberen Teil starke Windböen. Damit hat die Französin keine Chance mehr. Das ergibt nur Rang 11 (+1,39)

10:49 Tina Weirather (LIE) mit großen Problemen auf der direkten Kurssetzung. Das geht kompromissloser. So bleibt nur Rang 12 (+1,70)

10:46 Michaela Kirchgasser (AUT) holt in den Steilhang weit aus. Das hat deutlich Zeit gekostet. So reicht das nur für Rang 11 (+1,41)

10:46 Nina Löseth (NOR) kämpft mit den Verhältnissen und fährt sehr passiv. Das reicht nur für Rang 9 (+1,03)

10:45 Manuela Mölgg (ITA) zu rund in der Steilhang-Einfahrt, macht in den letzten Toren etwas an Zeit gut und landet direkt hinter Brunner auf Rang 6 (+0,61)

10:43 Bravo! Stephanie Brunner (AUT) kämpft mit der Linie im Steilhang, bleibt aber auf Zug. Das bringt den guten 5. Rang (+0,60)

10:41 Es geht weiter. Alles Gute, Steffi Brunner!

10:40 Jubel brandet auf! Mit Stephanie Brunner steht die erste Österreicherin im Starthaus. Doch der Schock: Wegen des Wetters ist das Rennen unterbrochen. Nebel ist auf dem Zauberberg eingefahren.

10:40 Lara Gut (SUI) verpasst den Schwungansatz in den Steilhang. Das bringt auf dem Kurs ihres Vaters nur Rang 5 (+0,71)

10:38 Was für ein Lauf! Mikaela Shiffrin (USA) setzt da noch einen drauf, lässt den Ski einfach marschieren, macht mit ihrer Technik die Schwünge immer zu. Das bringt die Führung! (-0,08)

10:37 Federica Brignone (ITA) nimmt die Kuppe in den Steilhang sensationell, doch dann fehlt der Zug in den letzten Toren. Das bringt Rang 3 (+0,15)

10:36 Tessa Worley (FRA) fordert Rebensburg auf dem zügigen Kurs. Die ersten Tore ist die Französin zu rund gefahren, das bringt Rang 2. (+0,02)

10:34 Ana Drev (SLO) kann mit der Sensationsfahrt von Viktoria Rebensburg nicht mithalten, Rang 2. (+1,05)

10:32 Viktoria Rebensburg (GER) zieht den Schwung besser durch den zügig gesetzten Steilhang. Eine klare Führung, eine echte Richtmarke. (-1,18)

10:30 Marta Bassino (ITA) legt die erste Laufzeit ins Ziel. 1:02,10. Das geht wohl schneller, die Steilhang-Einfahrt war nicht ideal.

10:27 In wenigen Augenblicken geht es los. Die Italienerin Marta Bassino eröffnet den zweiten RTL

10:27 Der erste Durchgang von Lara Guts Vater Paul gesteckt ist zügig gesetzt. Eine echte Tempo-Bolzerei.

10:25 Ein Blick auf die Piste:Es schneit relativ dicht auf dem Zauberberg. Die Piste ist in gutem Zustand, verlässt man jedoch die die Ideallinie, landet man sofort in den Neuschnee-Massen. Keine einfachen Bedingungen für die Technik-Damen.

10:10 Anna Veith: "Es fühlt sich alles gut an, ich bin sehr positiv. Ich hoffe, dass kein Stein kommt, weil es schneit. Sowas passiert ein Mal in der Karriere. Ich hoffe, das ist jetzt abgehakt."



Michaela Kirchgasser: "Es war gestern einiges Gutes dabei. Bis zur Zwischenzeit war alles so, wie ich es machen muss, dann waren zwei Tore schlecht und dann kriegt man gleich einen auf den Deckel."

10:10 Am Semmering ist das Wetter das große Thema. Es schneit im südlichen Niederösterreich. Doch der Neuschnee ist vorerst kein Thema. Die Piste ist in gutem Zustand, auch weil nur wenige Zentimeter an Schnee dazugekommen sind.

09:59 Die wichtigsten Nummern:

1. Marta Bassino (ITA)

2. Viktoria Rebensburg (GER)

3. Ana Drev (SLO)

4. Tessa Worley (FRA)

5. Federica Brignone (ITA)

6. Mikaela Shiffrin (USA)

7. Lara Gut (SUI)

8. Stephanie Brunner (AUT)

11. Michaela Kirchgasser (AUT)

14. Anna Veith (AUT)

09:57 Anna Veith: Tränen und Steinschlag beim Comeback