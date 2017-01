12:35 Ragnhild Mowinckel (NOR) wirft sich gnadenlos zwischen die Tore! Mächtige Bestzeit! (-1,42)

12:34 Wendy Holdener (SUI) hat es knapp nicht gepackt! (+0,06)

12:31 Elena Curtoni (ITA) scxhnappt sich die Führung! (-0,39)

12:30 Melanie Meillard (SUI) fährt auf Platz 3 (+0,17)

12:28 Michaela Kirchgasser hat auch alles verspielt! Nur Platz 6 (+0,49)

12:26 Valerie Grenier (CAN) hat einen Schnitzer eingebaut im Flachstück - Platz 4 (+0,45)

12:25 Katharina Truppe ist auf dem Weg zur Bestzeit ausgeschieden - Klassischer Innenski

12:23 Adeline Baud Mugnier (FRA) holt sich die Bestzeit! (-0,16)

12:22 Rahel Kopp (SUI) fährt auf Platz 4 (+0,49)

12:20 Ricarda Haaser schafft es leider nicht ganz nach vorne! Platz 3 (+0,31)

12:19 Tina Robnik (SLO) fährt Bestzeit (-0,09)

12:17 Kristin Lysdahl (NOR) ist noch einmal ein Stückerl schneller (-0,48)

12:16 Stephanie Resch macht erstmals Punkte und holt sich eine tolle Bestzeit! (-0,63)

12:15 Irene Curtoni (ITA) setzt die erste Gesamtzeit mit 2:21,25

12:15 Mahlzeit! Da sind wir wieder! Es geht los in Maribor!

09:47 Mikaela Shiffrin (USA) führt einmal mehr in einem Technikrennen. Die Amerikanerin liegt sieben Hundertstel vor Sofia Goggia (ITA) und Tessa Worley (FRA) mit (+0,20). Für die ÖSV-Damen lief es nicht ganz nach Wunsch. Stephanie Brunner ist ausgeschieden, Michaela Kirchgasser hat schon fast 1,5 Sekunden Rückstand.



Beste ÖSV-Läuferin ist Anna Veith mit 0,69 Sekunden Rückstand - Für sie ein großer Schritt nach vorne - Die Entscheidung in Maribor fällt ab 12:15 Uhr - Dann melden wir uns wieder! Bis dahin geht's weiter mit dem RTL der Herren in Adelboden!

09:45 Auf die Abschiedsvorstellung von Tina Maze müssen wir noch länger warten - Sie hat nur Nummer 34 bekommen

09:42 Frida Hansdotter (SWE) ist noch langsamer als die Kirchi! Platz 12 (+2,56)

09:40 Lokalmatadorin Ana Drev (SLO) fährt auf Platz 6 (+0,54)

09:38 Und zack, Nina Löseth (NOR) ist draußen!

09:37 Maaaah, Brunner ist ausgeschieden - Das war keine gute Fahrt!

09:36 Unsere Nummer 1: Stephanie Brunner ist unterwegs!

09:34 Manuela Mölgg (ITA) holt unten noch was raus und macht Platz 5 (+0,46)

09:33 Bei ihr muss es Schritt für Schritt wieder besser funktionieren - Das passt super! Platz 6 (+0,69) Bravo Anna!

09:32 Anna Veith ist dran! Mal sehen, wie weit sie schon ist!

09:31 Auweh, das war leider wieder sehr durchwachsen! Platz 8 (+1,49)

09:31 Jetzt kommt unsere Kirchi! Los geht's Michaela Kirchgasser!

09:29 Marie-Michele Gagnon (CAN) hat keine Chance! Platz 6 (+0,74)

09:27 Sofia Goggia (ITA) kommt ganz knapp an Shiffrin ran! Platz 2 (+0,02)

09:25 Lara Gut (SUI) hat Probleme im Steilhang, das wird Platz 3 (+0,36)

09:23 Mikaela Shiffrin (USA) fetzt eine Mega-Zeit in den aggressiven Schnee von Maribor! (-0,20)

09:21 Marta Bassino (ITA) hat auch die Welle übersehen, schafft es aber trotzdem bis ganz nach unten! Platz 3 (+0,60)

09:19 Tessa Worley (FRA) hat den Lauf super erwischt und knallt eine neue Bestzeit hin! (-0,39)

09:17 Vicky Rebensburg (GER) hat die böse Welle geschafft und setzt die erste Zeit! 1:08,72

09:16 Auch Federica Brignone (ITA) schafft es nicht bis ins Ziel

09:15 Es geht los! Tina Weirather (LIE) ist gleich einmal ausgefallen

09:03 Heute soll ja die große Abschiedsvorstellung von Tina Maze über die Bühne gehen - Aber sie macht vielleicht doch noch weiter - Lassen wir uns überraschen