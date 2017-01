Nur für Fortgeschrittene Das Experten-Quiz zum Ski-Weltcup

Mikaela Shiffrin ist im Slalom einfach nicht zu biegen. Obwohl die Amerikanerin im zweiten Durchgang über eine abgebrochene Stange fuhr, siegte sie vor Wendy Holdener und Frida Hansdotter (SWE).Beste Österreicherin wurde abermals Bernadette Schild und das bereits zum fünften Mal in sechs Slalom-Rennen. Diesmal landete Schild auf dem 8. Platz. "Es war heute stabil und das ist schon okay", analysierte Schild.Zumindest über ihren zweiten Lauf konnte sich Michaela Kirchgasser halbwegs freuen. Sie kam am Ende auf Rang 12: "Ich bin froh, dass mir ein stabiler Lauf gelungen ist. Ich muss geduldig bleiben und ein gutes Gefühl mitnehmen."Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: