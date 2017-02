Biathlon-WM in Hochfilzen Österreichs Biathleten holen bei Heim-WM Bronzemedaille

Die Goldmedaille ging überlegen an den Deutschen Simon Schempp. Auf der Zielgeraden sprintete der Norgen Johann Thignes Bö Eder nieder. Saison-Dominator Martin Fourcade kam nicht über Rang fünf hinaus."Es war so brutal hart. Nach dem letzten Schuss einfach nur Vollgas", schnaufte Eder im Ziel durch. "Ich hab am Anfang voll attackiert, weil jeder, der wegbricht, ist ein Konkurrent weniger. Das ist aufgegangen", freute sich der Salzburger über seinen Bronzemedaille. "Zwei Mal Bronze, das ist richtig kitschig. Heute lassen wir es richtig krachen."Dominik Landertinger vergab einen möglichen Podestplatz mit zwei Schießfehlern beim letzten Anschlag, landete auf dem siebten Rang.1. Simon Schempp (GER) 35:38,32. Johannes Thignes Bö (NOR) +9,03.(AUT) +10,14. Anton Schipulin (RUS) +25,35. Martin Fourcade (FRA) +31,3weiters.7.(AUT) +38,019.(AUT) +1:20,9