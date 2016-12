Testen Sie Ihr Wissen Das große Vierschanzentournee-Quiz

Bereits nach dem ersten Durchgang war der Vierschanzentournee-Sieger von 2015 in Führung gelegen. Im zweiten Durchgang behielt der Salzburger die Nerven und flog auf 134,5 Meter. Die guten Noten brachten Kraft den Sieg, 2,8 Punkte vor Kamil Stoch (POL). "Ich bin auf vollen Angriff gegangen. Mega Cool, dass das geklappt hat."Das starke ÖSV-Ergebnis komplettierte Michael Hayböck als Dritter und Manuel Fettner als Fünfter. "Ein perfekter Tag, ein Traum-Auftakt", jubelte der Oberösterreicher. Andreas Kofler landete auf Rang elf. Markus Schiffner eroberte den 29. Platz.Damit liegt Stefan Kraft nach dem ersten Bewerb auch an der Spitze der Tournee-Gesamtwertung. Einige Mitfavoriten ließen beim Tournee-Auftakt aus. Weltcup-Leader Domen Prevc kam nur auf Rang 26, Bruder Peter Prevc kam über Rang zehn nicht hinaus.Der Tour-Tross übersiedelt nun nach Garmisch-Partenkirchen, wo bereits zu Silvester die Qualifikation für das Neujahrs-Springen auf dem Programm steht. "Gerechnet wird erst in Bischofshofen. Das ist mit den Springern abgemacht", so Cheftrainer Heinz Kuttin.1.(AUT) 308,0 Punkte2. Kamil Stoch (POL) 305,23.(AUT) 296,24. Daniel Andre Tande (NOR) 295,45.(AUT) 294,95. Markus Eisenbichler (GER) 293,17. Piotr Zyla (POL) 291,98. Cene Prevc (POL) 284,49. Jurij Tepes (SLO) 283,210. Peter Prevc (SLO) 281,811.(AUT) 279,7weiters:29.(A(UT) 246,8Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.