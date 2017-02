Nach Horror-Sturz beim Skifliegen Leichte Entwarnung bei Gregor Schlierenzauer

"Das ist mein Ort" Stefan Kraft gewinnt auch das Skifliegen in Oberstdorf

Auch am zweiten Tag heißt der Sieger des Skifliegens in Oberstdorf Stefan Kraft. Der Salzburger siegte nach nur einem Durchgang auf der großen Chance in Deutschland. Gregor Schlierenzauer stürzte in der Qualifikation heftig , kam aber offenbar ohne schwere Verletzung davon.