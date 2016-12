Zwei Adler am Oberstdorf-Stockerl Stefan Kraft gewinnt Vierschanzentournee-Auftakt

Mit nur 1,9 Punkten Vorsprung konnte Markus Eisenbichler die Qualifikation für sich entscheiden. Stefan Kraft liegt aber in Lauerposition. Manuel Fettner, der in Oberstdorf Fünfter war, landete auf Platz drei und Michael Hayböck, kam auf den siebenten Rang, unmittelbar vor dem Norweger Daniel-André Tande.Sechs Österreicher konnten sich für den Bewerb am Sonntag (14 Uhr) qualifizieren. Nur Elias Tollinger verpasste knapp den Einzug.1. Robert Johansson NOR2. Anze Semenic SLO3. Mackenzie Boyd-Clowes CAN4. Andreas Wank GER5. Taku Takeuchi JPN6. Jernej Damjan SLO7. Daiki Ito JPN8. Florian Altenburger AUT9. Kevin Bickner GER10. Karl Geiger GER11. Antti Aalto FIN12. Severin Freund GER13. Jewgeni Klimow RUS14. Jakub Janda CZE15. Anders Fannemel NOR16. Stefan Hula POL17. Pius Paschke GER18. Dawid Kubacki POL19. Roman Koudelka CZE20. Andreas Wellinger GER21. Denis Kornilow RUS22. Andreas Kofler AUT23. Lukas Hlava CZE24. Cene Prevc SLO25. Simon Ammann SUI26. Vincent Descombe Sevoie FRA27. Jurij Tepes SLO28. Richard Freitag GER29. Dimitri Wassiliew RUS30. Andreas Stjernen NOR31. Markus Schiffner AUT32. Peter Prevc SLO33. Jan Ziobro POL34. Stephan Leyhe GER35. Tom Hilde NOR36. Daniel Andre Tande NOR37. Halvor Egner Granerud NOR38. Michael Hayböck AUT39. Constantin Schmid GER40. Piotr Zyla POL41. Vojtech Stursa CZE42. Maciej Kot POL43. Ryoyu Kobayashi JPN44. Domen Prevc SLO45. Jarkko Määttä FIN46. Manuel Fettner AUT47. Noriaki Kasai JPN48. Stefan Kraft AUT49. Kamil Stoch POL50. Markus Eisenbichler GER