Österreicher bei Olympia-Test in Top-Form (Foto: GEPA pictures)

Der gebürtige Pongauer landete auf dem ersten Platz vor Andreas Wellinger (GER) und dem derzeitigen Führenden im Weltcup, Kamil Stoch (POL). Kraft erreichte nach zwei Flügen (138 / 137,5 Meter) 13,7 Punkte Vorsprung auf Wellinger und 25,3 Punkte auf Stoch und sicherte sich so die Entscheidung.



Nach seinem nun vierten Saison-Sieg liegt Kraft genau 100 Weltcup-Punkte hinter Stoch. Der 23-Jährige zeigt sich damit kurz vor der nordischen WM in Lahti in Top-Form.

Gute Ergebnisse für Österreicher

Michael Hayböck schaffte es auf dem 8. Platz ebenfalls unter die Top 10. Vier weitere Österreicher konnten ebenfalls Weltcup-Punkte ergattern. Manuel Fettner (14.) stach knapp Clemens Aigner (15.) aus, während etwas weiter hinten Markus Schiffner und Stefan Huber auf dem 22. bzw. 28. Platz abschlossen.

