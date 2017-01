0,8 Punkte hinter Leader Stoch Stefan Kraft: "Die Tournee wird ein Krimi!"

Tournee-Führung aber weg Stefan Kraft springt in Garmisch aufs Stockerl

"Krafti" hebt mit einer breiten Brust ab. In der Quali war er mit 134,5 Metern der Beste. Weil Leader Kamil Stoch (Pol) pausierte, kommt es am Mittwoch zum K.o.-Duell der Giganten, die nach zwei von vier Bewerben nur 44 cm trennt. "Ich bin heiß, kann noch zulegen", stellt Kraft klar.Michi Hayböck zeigte mit 131 Metern in der Quali auf, der Gesamtdritte Daniel Andre Tande (Nor) flog 132 Meter weit. Sorgen macht das Wetter: Tief "Axel" bringt am Mittwoch Schnee, Kälte und leider starken Wind.Erinnerungen werden wach: 2008 sorgte der Sturm für eine Absage. Lässt es das Wetter zu, hebt Noriaki Kasai (Jap) heute zum 100. Mal bei der Tournee ab. "Es ist noch lange nicht Schluss", grinst der 44-Jährige.