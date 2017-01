Stefan Kraft (© GEPA pictures/ Oliver Lerch)

Vierschanzentournee: Garmisch-Partenkirchen Daniel Andre Tande (Foto: Matthias Schrader (AP))

Nach dem Sieg von Oberstdorf holt Stefan Kraft beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen seinen zweiten Stockerlplatz bei der Vierschanzentournee 2016/17. Der Salzburger musste mit Rang drei allerdings die Führung in der Tournee-Gesamtwertung abgeben.

Aktualisieren 15:59 Daniel Andre Tande (NOR) 142,0m, 289,2 Punkte

WAS FÜR EIN FLUG! Das reicht klar zum Sieg, drei Punkte vor Stoch. 15:57 Stefan Kraft (AUT) 140,0m282,4 Punkte

Sensationeller Sprung, nicht mit dem letzten Risiko. Platz 2. Damit ist das Stockerl fixiert. 15:56 Piotr Zyla (POL) 137,0m, 278,1 Punkte

Gut vom Tisch, doch dann fehlt die Klasse in der Luft, nur Rang 4. 15:54 Markus Eisenbichler (GER) 139,5m, 278,9 Punkte.

Ein Match auf hohem Niveau. Die Landung kostet Punkte. Nur Rang 2. 15:52 Kamil Stoch (POL) 143,0m, 286,0 Punkte

Das ist der Angriff des Polen! Was für ein Zug in der Luft. Die klare Führung. 15:51 Maciej Kot (POL) 135,0m, 269,6 Punkte

Auch der Pole kann nicht mit Domen Prevc mithalten, fällt auf Rang 2 zurück. 15:50 Stephan Leyhe (GER) 134,0m, 268,8 Punkte

Das reicht nur zu Rang 2, ist aber das beste Tour-Ergebnis für den Deutschen. 15:48 Domen Prevc (SLO) 139,0m, 278,5 Punkte.

Stark! Der Angriff des Weltcup-Leaders. Damit klar in Front. 15:47 Vincent descombes Sevoie (FRA) 137,0m, 268,1 Punkte

Da ist ein bisschen Aufwind und den nützt der Franzose gleich - Führung. 15:46 Michael Hayböck (AUT) 135,5m, 265,3 Punkte

Auch da war nicht das letzte Risiko mit dabei. das reicht jedenfalls zur Zwischenführung! 15:43 Manuel Fettner (AUT) 132,5m, 259,5 Punkte

Schade! Da braucht der Tiroler, bis der Ski hereinkommt. Damit rutscht er auf Rang 2 zurück. 15:42 Andreas Wellinger (GER) 131,0m, 259,0 Punkte

Der Deutsche rutscht auf Rang 2 zurück. 15:41 Peter Prevc (SLO) 133,5m, 263,2 Punkte

Damit übernimmt der Dominator der Vorsaison die Führung, optimal war aber auch der Sprung nicht. 15:39 Andreas Stjernen (NOR) 133,0m, 258,5 Punkte

Die Höchstweite im zweiten Durchgang bringt die Führung. 15:38 Stefan Hula (POL) 131,5m, 253,7 Punkte

Auch der Pole rutscht als Zweiter hinter den f ührenden Freitag zurück. 15:37 Cene Prevc (SLO) 127,5m, 243,9 Punkte

Ein Rückschritt für den mittleren Prevc-Bruder, nur Zwischenrang 9. 15:36 Andreas Kofler (AUT) 129,5m, 247,7 Punkte

Schade! Da ist der Tiroler in der Luft gehangen, hat das System gesucht. Nur Rang 6. 15:35 Evgenij Klimow (RUS) 130,0m, 251,3 Punkte

Damit rutscht der ehemalige Kombinierer auf Rang 3 ab. 15:34 Markus Schiffner: "Dass es eine meiner Lieblingsschanzen ist, hab ich nicht ganz gezeigt, aber es war solide." 15:34 Richard Freitag (GER) 131,5m, 254,9 Punkte

Damit geht der Deutsche in Führung. 15:33 Jakub Janda (CZE) 128,5m, 250,5 Punkte

Nur Rang 2 für den Tschechen. Koudelka macht einen Schritt nach vorne. 15:32 Florian Altenburger: "Ich bin schon froh, ich vergleich die Sprünge, aber die Freude überwiegt. Die Lockerheit war der Unterschied, ein bissl zu verkrampft." 15:30 Roman Koudelka (CZE) 132,5m, 253,0 Punkte

Das reicht mit der Höchstweite im zwieten Durchgang zur Führung! 15:29 Anders Fannemel (NOR) 131,0m, 246,65 Punkte

Das reicht nur für Rang 3, damit rutscht Schiffner auf Platz 4 zurück. 15:28 Severin Freund (GER) 131,5m, 247,7 Punkte

Damit verdrängt der Deutsche Schiffner auf Rang 3, wird 2. 15:27 Dawid Kobacki (POL) 132,0m, 250,2 Punkte

Mit der Höchstweite im zweiten Durchgang setzt sich der Pole auf Rang 1. 15:26 Karl Geiger (GER) 126,0m, 136,5 Punkte

Damit rutscht der Deutsche hinter die beiden ÖSV-Adler auf Rang 4 15:25 Markus Schiffner (AUT) 129,5m, 240,2 Punkte

Bärenstark! Schiffner übernimmt die Führung. Hoffentlich geht´s weit nach vorne. 15:24 Andreas Wank (GER) 130,0m, 239,0 Punkte

Damit hält der Deutsche seinen Platz, setzt sich an die Spitze. 15:23 Florian Altenburger (AUT) 128,5m, 237,5 Punkte

Starker Sprung, damit macht Altenburger erstmals Weltcuppunkte! 15:22 Robert Johansson (NOR) 127,0m, 228,7 Punkte

Da rutscht der Norweger zurück. 15:21 Jernej Damjan (SLO) 129,5m, 233,9 Punkte

Ein guter Auftaktsprung in den zweiten Durchgang. Es geht dahin! 15:20 Es wird laut in der mit 20.000 Zuschauern ausverkauften Arena. Der zweite Durchgang beginnt! 15:02 Stand nach dem ersten Durchgang:

1. Daniel Andre Tande (NOR) 141,6 Punkte

2. Stefan Kraft (AUT) 139,6

3. Piotr Zyla (POL) 138,5

4. Markus Eisenbichler (GER) 137,3

5. Kamil Stoch (POL) 136,3

6. Maciej Kot (POL) 135,3

7. Stephan Leyhe (GER) 135,2

8. Domen Prevc (SLO) 134,9

9. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 131,4

10. Michael Hayböck (AUT) 131,3

11. Manuel Fettner (AUT) 131,2

weiters:

17. Andreas Kofler (AUT) 125,5

26. Markus Schiffner (AUT) 119,2 14:59 Kamil Stoch (POL) 135,5m, 136,3 Punkte

Markus Eisenbichler (GER) 136,5m, 137,3 Punkte



Ein Hammer-Duell auf Augenhöhe. Damit ist der Pole als bester Lucky Loser weiter. 14:56 Noriaki Kasai (JPN) 125,0m, 113,7 Punkte

Stefan Kraft (AUT) 137,0m, 139,6 Punkte



Ein guter Sprung, das lässt alle Möglichkeiten für den zweiten Durchgang. Rang 2 (+2,0 Punkte) 14:53 Jarkko Määtä (FIN) 123,0m, 108,4 Punkte

Manuel Fettner (AUT) 133,5m, 131,2



Da verliert der Tiroler über dem Vorbau zu viel Geschwindigkeit. Das letzte Risiko war das nicht. Nur Rang 8. 14:51 Ryoyu Kobayashi (JPN)123,0m, 106,8 Punkte

Domen Prevc (SLO) 136,0m, 134,9 Punkte



Die Attacke vom Weltcup-Leader bleibt aus. Ein solider Sprung, aber nur Rang 5! 14:49 Michael Hayböck: "Ganz zufrieden bin ich nicht. Ich hab versucht, etwas umzusetzen, aber ich bring das nicht ganz zusammen. Es ist hart." 14:49 Woytech Stursa /CZE) 126,5m, 114,6 Punkte

Maciej Kot (POL) 135,5m, 135,3 Punkte



Kot setzt sich mit diesem Flug auf Rang 3 14:46 Constantin Schmid (GER) 117,0m, 95,7 Punkte

Piotr Zyla (POL) 137,0m, 138,5 Punkte



Was für ein Sprung! Ruhig in der Luftfahrt auf Rang 2. 14:44 Halvor Granerud (NOR) 119,0m, 99,6 Punkte

Michael Hayböck (AUT) 131,3 Punkte



Trotz Skifehler kommt Hayböck weit runter, doch da fehlen einige Meter auf die Spitze. Nur Rang 4. 14:41 Tim Hilde (NOR) 123,0m, 108,4 Punkte

Daniel Andre Tande (NOR) 138,0m,141,6 Punkte



Da pulverisiert der Norweger mit einem Sprung voller Attacke die Höchstweite! Ein echter Angriff auf die Gesamtwertung. 14:39 Jan Ziobro (POL) 123,0m, 107,4 Punkte

Stephan Leyhe (GER) 135,5m, 135,2 Punkte



Neue Höchstweite vom Deutschen, der die Führung übernimmt 14:37 Markus Schiffner (AUT) 127,0m, 119,2 Punkte

Peter Prevc (SLO) 130,5m, 129,2 Punkte



Prevc kockt den Österreicher raus, der darf als 4. der Lucky Loser-Wertung hoffen. 14:33 Dimitri Wassiliew (RUS) 119,0m, 98,4 Punkte

Andreas Stjernen (NOR) 131,0m, 127,8 Punkte



Der Norweger gewinnt das Duell locker, doch da war mehr drinnen. 14:31 Jurij Tepes (SLO) 125,0m, 113,8 Punkte

Richard Freitag 131,0m, 125,2 Punkte



Damit zieht der Deutshce in Finale ein, Zwischenrang 7 14:29 Simon Ammann (SUI) 123,0m 107,7 Punkte

Vincent Descombes Sevoie (FRA) 133,0m 131,4 Punkte



Damit stellt der Franzose die Tageshöchstweite ein und übernimmt die Führung. Ammann ausgeschieden. 14:26 Lukas Hlava (CZE) 126,5m, 112,8 Punkte

Cene Prevc (SLO) 130,0m, 125,9 Punkte



Souverän! Der mittlere Prevc-Bruder setzt sich an den dritten Zwischenrang. 14:24 Denis Kornilow (RUS) 126,5m, 113,4 Punkte

Andreas Kofler (AUT) 132,5m, 125,5 Punkte



Licker! Ein Starker Sprung des Tirolers auf Rang 3 der Gesamtwertung. 14:21 Roman Koudelka (CZE) 129,0m, 123,6 Punkte

Andreas Wellinger (GER) 133,0m, 130,5 Punkte



Mit der bisherigen Höchstweite übernimmt der Deutsche die Führung 14:19 Pius Paschke (GER) 125,5m, 115,5 Punkte

Dawid Kubacki (POL) 128,5m, 121,3 Punkte



Da gibt sich der Pole keine Blöße und gewinnt das K.o.-Duell. Rang 6 für den Polen. 14:17 Anders Fannemel (NOR) 130,0m, 123,3 Punkte

Stefan Hula (POL) 131,0m, 127,1 Punkte



Das nächste Duell auf Augenhöhe, der Pole setzt sich knapp durch und übernimmt die Führung. 14:15 Efgeniy Klimow (RUS) 132,0m, 125,4 Punkte

Jakub Janda (CZE) 131,0m, 125,1 Punkte



Sensationell. Klimow schickt Janda zu den Lucky Losern und übernimmt die Führung. 14:13 Antti Aalto (FIN) 126,0m, 114,4 Punkte

Severin Freund (GER) 128,5m, 121,6 Punkte



Damit setzt sich Freund an die Spitze. Deutsche Doppelführung! 14:10 Kevin Bickner (USA) 127,0m, 117,3 Punkte

Karl Geiger (GER) 128,0m, 120,9 Punkte



Ein hochklassiges Duell, das den Deutschen an die Spitze bringt. 14:08 Daiki Ito (JPN) 123,0m, 111,8 Punkte

Florian Altenburger (AUT) 125,0m, 116,8 Punkte



Das Duell klar gewonnen, doch im Probedurchgang war er noch besser Trotzdem gibt es heute Punkte! 14:06 Tako Takeuchi (JPN) 117,0m, 90,3 Punkte

Jernej Damjan (SLO) 125,0m, 112,4 Punkte



Keine schwere Aufgabe für den Slowenen, der locker weiter ist. 14:05 Mackenzie Boyd Clowes (CAN) 127,5m, 118,4 Punkte

Andreas Wank (GER) 128,5m, 118,7 Punkte



Hauchdünn, aber mit der Höchstweite setzt sich der Deutsche durch. 14:02 Robert Johansson (NOR) 124,5m, 114,0 Punkte

Anze Semenic (SLO) 119,5m, 103,0 Punkte



Ein Wackler über dem Vorbau kostet dem Slowenen den K.o.-Sieg. 13:51 Es geht los! Robert Johansson (NOR) eröffnet! 13:51 Stefan Kraft kann einen weißen Fleck ausmärzen, denn auf der Olympiaschanze stand der Salzburger noch nie auf dem Stockerl. 13:50 Im Probedurchgang zeigten die ÖSV-Adler auf! Fettner als Zweiter, Kraft als Dritter und Altenburger als Vierter landeten im Spitzenfeld. Domen Prevc erzielte mit mehr Anlauf die Höchstweite (139,5m) 13:16 Der Probedurchgang ist beendet. Domen #Prevc (SLO) gelingt der weiteste Sprung vor Manuel #Fettner und Stefan #Kraft (beide AUT)! #4hills — Vierschanzentournee (@vier_schanzen) 1. Januar 2017 13:16 Die wichtigsten Paare:

Ito (JPN) - Altenburger (AUT)

Kornilow (RUS) - Kofler (AUT)

Schiffner (AUT) - P. Prevc (SLO)

Granerud (NOR) - Hayböck (AUT)

Määtä (FIN) - Fettner (AUT)

Kasai (JPN) - Kraft (AUT)

Stoch (POL) - Eisenbichler (GER) 13:12 Stefan Kraft landet auf Platz zwei in Garmisch-Quali 10:03 Stefan Kraft gewinnt Vierschanzentournee-Auftakt

Der als Tour-Favorit gehandelte Norweger Daniel Andre Tande war beim traditionellen Neujahrsspringen nicht zu schlagen. Mit der Höchstweite im ersten Durchgang (138,0m) und einem Satz auf 142,0m gewann Tande um 3,2 Punkte vor Kamil Stoch. Der Pole katapultierte sich vom fünften Rang mit der Tageshöchstwiete von 143,0 Meter auf Rang zwei und ins Trikot des Tournee-Gesamtführenden. "Ich konzentriere mich nur auf meinen Job. Es gibt noch zwei Wettkämpfe", stapelt der Pole tief.Mit Rang drei musste Stefan Kraft den Platz an der Sonne abgeben. Lediglich 0,8 Punkte liegen zwischen dem Polen und Verfolger Kraft. "Ich weiß nicht, wo er diese 143 Meter ausgegraben hat. Es wird aber bis Bischofshofen hauchdünn hergehen", prophezeit der Salzburger.Nicht nach Wunsch lief es für die in Oberstdorf noch so starken Michael Hayböck und Manuel Fettner. Der Oberösterreicher landete auf Rang zehn. "Das ist ein Wochenende zum Abhaken. Jetzt bin ich froh, wenn es auf die österreichischen Schanzen geht." Fettner landete auf Rang zwölf. Andreas Kofler als 21. und Markus Schiffner als 25. blieben hinter den Erwartungen zurück. Florian Altenburger machte als 27. erstmals Weltcuppunkte.1. Daniel Andre Tande (NOR) 289,2 Punkte2. Kamil Stoch (POL) 286,03.(AUT) 282,44. Markus Eisenbichler (GER) 278,95. Domen Prevc (SLO) 278,56. Piotr Zyla (POL) 278,17. Maciej Kot (POL) 269,68. Stephan Leyhe (GER) 268,89. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 268,110.(AUT) 265,3weiters:12.(AUT) 259,521.(AUT) 247,725.(AUT) 240,227.(AUT) 237,51. Kamil Stoch (POL) 591,22.(AUT) 590,43. Daniel Andre Tande (NOR) 586,64. Markus Eisenbichler (GER) 572,05. Piotr Zyla (POL) 570,06.(AUT) 561,57.(AUT) 554,4