Brutale, eisige Streif Österreicher im ersten Kitzbühel-Training vorne dabei

Sind Sie ein echter Experte? Das große Quiz zu den Hahnenkammrennen in Kitzbühel

"Es war Glück im Unglück. Die Verletzungen sind eigentlich nicht so schlimm. Ich habe mir die Nase gebrochen und habe ein Cut am Oberschenkel. Morgen möchte ich aber am Start stehen", wird Striedinger in einer ÖSV-Aussendung zitiert.