Um den Sieg konnten die Österreicher in der Abfahrt nicht mitreden, da schlugen die Südtiroler beinhart zu. Dominik Paris, der schon 2013 das letzte Rennen auf der Originalstrecke für sich entscheiden konnte, lacht auch 2017 vom obersten Treppchen. Zweiter wurde der sensationelle Franzose Valentin Giraud Moine , auch Platz drei geht an die Grande Nation mit Johan Clarey."Oben war ich eigentlich nicht so gut gefahren, aber dann am Hausberg ist es voll dahin gegangen. Scheinbar haben die anderen nicht die Traverse so gut erwischt. Keine Ahnung, warum es in Kitzbühel immer so gut klappt, es ist einfach traumhaft", freute sich Paris über seinen siebenten Weltcup-Sieg.Bester Österreicher wurdeauf Platz acht. Er war zwar im oberen Teil voll mit dabei, im Zielschuss hat aber der Speed gefehlt.Für eine absolute Schrecksekunde hat Max Franz gesorgt. Nach nur wenigen Fahrsekunden ging dem Kärntner die Bindung vor dem U-Hackerl auf. "Es ist sehr ärgerlich, die Bindung ist zu früh aufgegangen, es ist brutal schade! Aber zum glück bin ich gesund herunten."Hannes Reichelt hat den Sieg bereits mit einem Fast-Steher im U-Hackerl vergeben und landete am Ende auf Platz neun: "Ich wollte das Karussell zu genau fahren, dort war es so unruhig. Da hat es mich gefuchst. Dass ich da noch rangekommen bin, da war ich selbst schon überrascht. Es ärgert mich zwar, aber mir ist lieber, dass ich im Ziel stehen darf, als dass ich mit dem Hubschrauber am Seil hänge."1. Dominik Paris (ITA) 1:55,012. Valentin Giraud Moine (FRA) +0,213. Johan Clarey (FRA) +0,334. Peter Fill (ITA) +0,405. Carlo Janka (SUI) +0,446. Erik Guay (CAN) +0,497. Adrien Theaux (FRA) +0,7110. Steven Nyman (USA) +0,84