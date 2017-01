"Wie aus einer anderen Welt" Hirscher krönte mit Traumlauf das Kitz-Spektakel

König vom Ganslernhang Unfassbarer Marcel Hirscher gewinnt Slalom in Kitzbühel

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 22. Jänner: Durra die Gams! Marcel Hirscher streckt die heiß begehrte Siegertrophäe nach seiner Glanzfahrt im zweiten Slalom-Durchgang auf dem Ganslernhang in die Luft. (Foto: GEPA pictures/ Christian Walgram)

"Mein Trainer war mein Vater, gefahren bin ich als Kind auf Matten, mit 13 bin ich in die Welt hinausgezogen, um Ski zu fahren." Warum Ski? "Ich liebe den Sport, den Wettkampf." Rydings zweite große Liebe ist Liverpool. "Ich lebe nördlich von Liverpool und Manchester, habe mich für die 'Reds' entschieden", erzählt er.Schmunzelnder Nachsatz: "Vielleicht die falsche Entscheidung, wenn man die Erfolge der letzten Jahre betrachtet." Schladming will der Brite am Dienstag "genießen". Auf einen Sieg von ihm würde er nicht wetten. Der bringt bei Buchmachern den 25-fachen Einsatz. Favorit: Norwegens Henrik Kristoffersen (1:2,35) vor Marcel Hirscher (1:3).