Kritik an Kurssetzung im Super-G Hirscher poltert: "Das war eine Themenverfehlung!"

A1 Kitz Night Bundeskanzler Kern posiert für Selfie mit Marcel Hirscher

Der 26-Jährige stapelt vor dem Abfahrts-Spektakel des Jahres tief. "Da haben andere im Training aufgezeigt. Es steht die schwerste Abfahrt der Saison - vielleicht sogar meiner ganzen Karriere, weil es so hart und schlagig ist - auf dem Programm. Da muss ich mich neu fokussieren." Das Ziel ist jedenfalls vorsichtig formuliert: "Natürlich würde ich gerne gewinnen - keine Frage. Eine Top-Ten-Platzierung ist aber schon das Ziel."In den beiden Trainings hatten andere die Nase vorne. Am Mittwoch war der US-Amerikaner Steven Nyman der Schnellste, die Bestzeit im zweiten Trainingslauf holte Aleksander Aamodt Kilde (NOR), der zum absoluten Favoritenkreis zählt. Genauso wie der Schweizer Beat Feuz und der Franzose Johan Clarey, die in beiden Trainings Spitzenplatzierungen einfuhren.Der Norweger Kjetil Jansrud deckte in den Trainingsläufen noch nicht die Karten auf. Hannes Reichelt als Zweiter und Max Franz als Fünfter überzeugten am Donnerstag. Routinier Reichelt hat nach dem verpatzten Super-G einiges wieder gutzumachen.