Heimsieg auf der Streif Matthias Mayer krönt sich zum Super-G-König von Kitzbühel

"Ein Kitz-Sieg ist immer ein Kindheitstraum gewesen. Es ist für mich ganz speziell. Durch den Sturz und die Verletzung letztes Jahr, war es ein harter Kampf wieder zurück zu kommen, weil die negativen Gedanken immer wieder im Kopf waren. Der heutige erste Platz ist ein gutes Zeichen für die Zukunft", so der Super-G-Sieger Mayer.Die Abfahrt am Samstag will der Kärntner dennoch etwas ruhiger angehen: "Heute wird es sicher noch ein stressiger Tag, also darf ich morgen nicht übertrieben. Werde natürlich versuchen den Flow vom Super-G mitzunehmen, bin allerdings sicherlich kein Favorit, eine Top 10 Platzierung ist das Ziel."