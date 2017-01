11:10 Für Marcel Hirscher stehen zwei Paar Ski zur Verfügung, der Unterschied liegt in der Kanten-Präparierung - Entschieden wird kurz vor dem Start

11:07 Kjetil Jansrud: "Es wird richtig, richtig eisig!"

11:07 Drei Super-Gs wurden in der Saison schon gefahren, drei Mal hieß der Sieger Kjetil Jansrud! Das wollen die ÖSV-Herren heute natürlich ändern!

10:32 Gestern fuhr Aleks Aamodt Kilde die Bestzeit im Abfahrtstraining, heute ist er top-motiviert: "Die Piste ist in perfektem Zustand, ich werde voll pushen!"

10:15 Die Startnummern der Österreicher:

4. Marcel Hirscher

5. Hannes Reichelt

13. Matthias Mayer

15. Vincent Kriechmayr

20. Max Franz

28. Romed Baumann

35. Christopher Neumayer

37. Otmar Striedinger

38. Daniel Danklmaier

39. Christian Walder



10:14 Auf der Streif kann es nicht nur bergab gehen - MotoFP-Champion Marc Marquez zeigt, dass es auch anders geht

10:13 Max Franz: Wir bräuchten einen Eislaufplatz zum Einfahren

10:12 Warum ein Stamperl Schnaps über den Kitzbühel-Sieg entscheidet

10:12 Die Prominenz ist auch schon da: Arnold Schwarzenegger ist bereits in Kitzbühel angekommen

10:11 Hirscher: Die Streif ist wie Bungee-Jumpen

10:09 Die Skifahrer begutachten bereits die Streif!

The racers are already on the course for inspection. #Hahnenkamm #HKR2017 pic.twitter.com/Y2M79nLRhD