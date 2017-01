Österreicher ohne Chance Südtiroler Dominik Paris gewinnt Abfahrtsklassiker in Kitzbühel

Danach plauderte der "Terminator" mit Österreichs Bundeskanzler noch intensiv in Harti Weirathers Luxus-Tempel am Rande der Strecke. Themen: Natürlich Sport, aber auch Klimaschutz, Wirtschaft und Politik, wie Arnie danach verriet.Kern kam nach Kitzbühel mit Ehefrau Eveline Steinberger-Kern, Schwarzenegger hatte Freundin Heather Milligan und Neffe Patrick Knapp-Schwarzenegger (der Sohn seines verstorbenen Bruders Meinhard) mit. Mitte März wird Schwarzenegger wieder nach Österreich kommen. Die "Steirische Eiche" ist Schirmherr der Special Olympics in Schladming.Standesgemäß daher Schwarzeneggers Schlusswort in Kitz: "I,ll be back!"