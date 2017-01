Ein paar Nasenlängen vorn: Stoch liegt 44 cm vor Kraft. (Foto: Picturedesk / Heute-Montage)

"Ideal, um den Kopf freizukriegen", strahlte er. "Egal, was er tut, 'Krafti' gibt immer Vollgas", meinte Kuttin. Der Krimi auf der Schanze geht am Dienstag weiter – am Bergisel in Innsbruck mit der Quali. 0,8 Pünktchen, also 44 cm, liegt Kraft hinter Leader Kamil Stoch (Pol). Der Dritte, Daniel Andre Tande (Nor), der noch bei seiner Mama wohnt, ist auch nur 3,66 m zurück. Diese Tournee gehört zu den spannendsten aller Zeiten.Wer hat die Nase vorn? Kraft glaubt an sich. "Ich weiß, dass ich in Österreich sehr weit springe und im zweiten Durchgang zulegen kann. Ich kann es derzeit genießen, spüre keinen Druck." Trainer Kuttin bleibt am Boden: "Ein Trio kämpft um die Tournee . Der Sieg wird schwer." Krafts Vorteil: die Konstanz. Als Einziger des Top-Trios stürzte er heuer noch nie ab, landete immer in den Top 10. Und der Heimvorteil. "Die Fans werden für Aufwind sorgen."