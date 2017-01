Wieder einmal hieß das große RTL-Duell Alexis Pinturault (FRA) gegen Marcel Hirscher. Der ÖSV-Star lag nur neun Hundertstel hinter dem Franzosen auf Platz zwei. Für die weiteren ÖSV-Läufer lief es nicht nach Wunsch, Philipp Schörghofer und Manuel Feller sind ausgefallen.Im zweiten Durchgang bereitete vor allem der eisige Steilhang den Läufern ganz große Schwierigkeiten. Selbst die Top-Fahrer konnten nicht volles Risiko gehen, zu groß war der Respekt vor den heftigen Schlägen.Einzig Marcel Hirscher ließ sich davon nicht beirren und knallte eine unfassbare Bestzeit hin. Auch Alexis Pinturault kam da absolut nicht heran. Im letzten RTL vor der WM feierte daher Hirscher mit einer Machtdemonstration den Sieg in Garmisch-Partenkirchen. Am Ende distanzierte Hirscher den Zweiten Matts Olsson um unfassbare 1,5 Sekunden. Halbzeit-Leader Pinturault fuhr mit einem großen Fehler nur auf Rang vier."Natürlich ist es super, dass ich einmal ganz nach oben stehe. Wir sind aber alle stehend K.o. nach diesem Rennen. Bei diesem Rennen und dem wunderbaren Wetter zu gewinnen ist genial. Es war ein ganz schön anstrengender Jänner. Aber in St. Moritz wird es ein komplettt anderes Rennen mit ganz anderen Bedingungen", erklärte Marcel Hirscher, der den 100. RTL-sieg für Österreich holte. 25 davon fuhr er selbst ein.Die restlichen ÖSV-Läufer sind entweder ausgeschieden, oder kamen nicht in den zweiten Durchgang.