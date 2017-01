von Steven Nyman (USA) und Valentin Giraud Moine (FRA). Beide sind böse im Fangnetz gelandet und mussten mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Das Rennen war minutenlang unterbrochen. Auch Erik Guay (CAN) sorgte für eine Schrecksekunde, er überschlug sich brutal, landete aber glücklich und konnte auf eigenen Beinen ins Ziel fahren.Den Sieg schnappte sich überraschend der US-Boy Travis Ganong vor Kjetil Jansrud (NOR) und Peter Fill (ITA). "In Kitzbühel hat es nicht geklappt, jetzt ist es wieder schnell gegangen. Wir waren alle überrascht, dass es so rasant war. Der Schnee ist viel kompakter geworden, es war brutal eisig", erklärte Jansrud nach dem Rennen.Bester Österreicher wurde Hannes Reichelt als Vierter: "Die Rechtsschwünge fuchsen mich im Moment. Aber wenigstens funktionieren die Teilstücke. Irgendwann geht dann auch einmal ein voller Lauf auf. Es war brutal schlagig und teilweise eine schlechte Bodensicht." Auch Romed Baumann (7.) und Matthias Mayer (8.) landeten im Spitzenfeld.