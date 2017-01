Die absolute Sensation ist perfekt. Nach ihrem Comeback-Rennen in Altenmarkt ist Lindsey Vonn zurück am obersten Treppchen. Die US-Ski-Queen holte sich mit einer Wahnsinns-Fahrt den Sieg in Garmisch und distanzierte Lara Gut (SUI) und Viktoria Rebensburg (GER) auf die Plätze zwei und drei.Für die ÖSV-Damen klappte es hauchdünn nicht für einen Stockerlplatz. Ramona Siebenhofer fuhr allerdings auf den starken vierten Platz: "Es ärgert mich ein bisschen, wenn man zwei Mal die Trainingsbestzeit geholt hat. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Meine Zeit wird schon noch kommen!"Nici Schmidhofer kommt nach ihrer Verletzung auch immer besser in Fahrt. Am Ende reichte es für Platz sechs: "Oben habe ich leider sehr viel ausgefasst, es war eine solide Fahrt, es wird schön langsam. Die Richtung stimmt auf jeden Fall." Christine Scheyer, die Sensationssiegerin der letzten Abfahrt in Altenmarkt, riskierte in der Zielkurve ein wenig zu viel und ist an einem Tor vorbeigefahren.