Marcel Hirscher (© GEPA pictures)

Slalom der Herren in Kitzbühel Marcel Hirscher (AUT) (Foto: GEPA pictures)

Marcel Hirscher hat sich zum Slalom-König von Kitzbühel gekrönt. Mit einer unfassbaren Fahrt fuhr der Salzburger von Rang neun noch zum Sieg vor Dave Ryding (GBR) und Alex Khoroshilov (RUS). Das hat selbst Hirscher noch nie geschafft. Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen ist im ersten Lauf ausgeschieden.

Aktualisieren 14:28 Dave Ryding (GBR) kann im Mittelteil nicht mit Marcel Hirscher mithalten. Ein starker Lauf des Briten, der sich auf Rang 2 setzt, doch Marcel Hirscher gewinnt! (+0,76) 14:25 Hirscher gegen Ryding!° Das Duell um den Sieg! 14:25 Stefano Gross (ITA) kommt nur fünf Tore weit. Dann fädelt der Italiener ein. Zu viel attackiert. Der nächste Ausfall. 14:23 Damit steht Marcel Hirscher sensationell auf dem Podest! Und die Chance auf den Sieg lebt! 14:23 Felix Neureuther (GER) verliert bereits in den ersten fünf Toren den gesamten Vorsprung. Im Mittelteil ist die Fahrt viel zu verhalten. Chancenlos zurückgefallen. Nur Rang 5 (+1,88) 14:21 Aleksander Choroshilow (RUS) legt sich über den ersten Übergang rein, baut viel Vorsprung an. Das ergibt nur Rang 2 (+1,11) 14:19 Leif Kristian Haugen (NOR) ist gut im Kurs, kommt mit einer gut balancierten Fahrt auf den starken zweiten Rang (+1,15) 14:17 Marco Schwarz (AUT) braucht ein Ergebnis. Und das sieht man der Fahrt an. Das ist nicht der volle Angriff. So geht sich nur Rang 4 aus (+1,99) 14:16 Daniel Yule (SUI) kämpft mit der schlechter werdenden Piste. Da fehlt der Zug zwischen den Toren, so häuft sich der Rückstand an. Rang 2 (+1,61) 14:13 Julien Lizeroux (FRA) kann mit der Sensationsfahrt von Hirscher nicht mithalten, fädelt über die letzte Welle ein. 14:10 Unglaublich! Marcel Hirscher (AUT) geht es ohne Zurückhaltung an, riskiert voll im Steilhang und baut den Vorsprung sensationell aus. Eine Wahnsinnsfahrt, die die fulminante Führung bringt! (-1,92) 14:08 ABER JETZT! Marcel Hirscher steht im Starthaus. Volle Attacke. Hopp oder Drop, Do or Die! 14:08 Ramon Zenhäusern (SUI) kann bereits im oberen Hangn icht mit Read mithalten. Eine verkorkste Fahrt, die nur für Rang 5 reicht (+0,55) 14:06 Jean-Baptiste Grange (FRA) baut gleich im Starthang eine halbe Sekunde an Vorsprung an, der Mittelteil ist linienmäßig sauber, aber nicht schnell genug. Nur Rang 6 (+0,60) 14:04 Marc Digruber (AUT) kommt mit dem zweiten Durchgang nicht zurecht. Da fehlt der Zug nach vorne. Nur Rang 8 (+0,75) 14:03 Naoki Yuasa (JPN) kommt mit seinem Kamikaze-Rennstil nur auf Rang 9 (+0,80) 14:01 NEIN! Christian Hirschbühl (AUT) legt sich im Steilhang zu weit rein, verpasst den Übergang und fährt am Tor vorbei. Der nächste Ausfall. 13:59 Sebastian Foss-Solevaag (NOR) macht im Schlussabschnitt Zeit gut, doch das reicht nur für Rang 5 (+0,55) 13:57 Michael Matt: "Es geht alles mit der Krankheit nicht so leicht von der Hand. Viel schlechter kann es nicht mehr werden." 13:55 Robin Buffet (FRA) rutscht chancenlos auf Rang 6 zurück (+0,65) 13:54 Knapp! Jonathan Nordbotten (NOR) verliert im Mittelteil entscheidend Zeit, das bringt den Rückfall auf Rang 2 (+0,19) 13:52 Giuliano Razzoli (ITA) rettet sich nach der letzten Welle ins Ziel, belegt den dritten Rang (+0,51) 13:50 Schade! Nach einer schwierigen Nacht mit mehrfachem Erbrechen kommt Michael Matt (AUT) im zweiten Durchgang nicht in Schwung. Ein Steher im Starthang bringt großen Rückstand. Rang 10 (+3,59) 13:48 Alexis Pinturault (FRA) hält den Rückstand in Grenzen, kommt auf Rang 2. Wichtige Punkte für den Franzosen (+0,50) 13:46 Marc Gini (SUI) patzt bereits in den ersten drehenden Toren, findet dann nicht den Rhythmus. Eine verkorkste Fahrt, nur Rang 7 (+1,69) 13:44 Erik Read (CAN) bleibt mit dem Oberkörper über die wellige Piste neutral über dem Ski. Das bringt die sensationelle Bestzeit! (-0,63) 13:43 Dave Chodounsky (USA) ist auf dem Weg zur neuen Bestzeit, doch dann legt sich der Amerikaner zu weit rein und rutscht weg. 13:41 Das ist nicht der Lauf von Victor Muffat Jeandet (FRA). Der französische Spezialist für die zweiten Durchgänge rutscht auf Rang 3 zurück (+0,18) 13:39 Phil Brown (CAN) kosten zwei Steher über die letzte Welle einen Spitzenplatz. Der Kanadier fällt auf Rang 5 zurück (+1,06) 13:37 Tommaso Sala (ITA) lässt den Ski auf Zug, das bringt den Führungswefchsel. (-0,15) 13:36 Reto Schmidiger (SUI) patzt beim letzten Übergang ins Flache hinein. Das bringt nur Rang 3 (+0,37) 13:34 Stefan Hadalin (SLO) bleibt in den letzten Toren nicht dynamisch genug und verspielt die Führung. Rang 2 (+0,30) 13:32 Stefan Luitz (GER) kommt ins Ziel, setzt die ersteBestmarke mit einem engagierten Lauf. 1:47,93 13:30 Das war nur eine kurze Fahrt. Linus Strasser (GER) fädelt bei der Haarnadel über die Welle ein. 13:30 Und es geht los! Linus Strasser (GER) startet den zweiten Durchgang. 13:26 Die ersten Tore sind stark drehend gesetzt, dann wird´s so richtig schnell. Der Schnee ist aber griffiger als im ersten Durchgang. 13:15 Dave Ryding: "Es ist Teil des Spiels, die Führung auszublenden. Es wird schwieriger über die Übergänge. Ich war etwas überrascht im Ziel, doch alles wird möglich." 13:13 Marco Schwarz: "Ich werde den Zweiten so wie den Ersten anlegen. Ich hab keinen Druck." 13:13 Marcel Hirscher: "Ich weiß nicht wirklich, woran es gelegen hat. Ich werde versuchen, alles gutzumachen. Wahrscheinlich bin ich nicht in Form." 13:12 Der zweite Durchgang verspricht Hochspannung. Die Kurssetzung ist wesentlich schneller. Der Lauf ist extrem direkt gesteckt. Die Wellen und Übergänge werden zum großen Kriterium. 13:07 Davd Ryding, der Schotte, der bis zu seinem 12. Lebensjahr nur auf Matten trainiert hat, hat mit seiner herausragenden Technik die Bestzeit in den Schnee gezaubert. Mit Marcerl Hirscher auf Rang 22 steht eine packende und hochspannende Entscheidung bevor. 11:01 Dave Ryding (GBR) führt überraschend nach dem ersten Durchgang in Kitzbühel vor Stefano Gross (ITA) und Felix Neureuther (GER). Bester Österreicher ist Marco Schwarz auf Platz fünf. Marcel Hirscher ist bereits über eine Sekunde zurück. Titelverteidiger Henrik Kristoffersen ist ausgefallen.



Die Entscheidung gibt es ab 13:30 Uhr - Wir melden uns kurz davor wieder mit den heißesten Infos vom Ganserlnhang!



Der Zwischenstand:

1. Dave Ryding (GBR) 53,42

2. Stefano Gross (ITA) +0,29

3. Felix Neureuther (GER) +0,74

4. Alexander Kohoroshilov (RUS) +0,76

5. Marco Schwarz (AUT) +0,84

weiters:

8. Marcel Hirscher (AUT) +1,02

10. Marc Digruber (AUT) +1,73 11:00 EINGEFÄDELT! Das gibt's ja nicht! Soooo schade! 10:58 Come on Manuel Feller! Volles Risiko! 10:57 Leider eine durchwachsene Fahrt - Platz 9 (+1,73) 10:55 Marc Digruber ist dran! 10:53 Michael Matt fährt trotz einer Magen-Darm-Grippe! Und holt sich Platz 9 (+2,17) Leider ein schwerer Patzer im letzten Teil 10:52 Daniel Yule (SUI) fährt die selbe Zeit wie Lizeroux Platz 6 (+0,92) 10:49 Julien Lizeroux (FRA) setzt sic hauf Platz 6 (+0,92) 10:48 Da ist er sogar vor Hirscher! Platz 5 (+0,84) 10:48 Marco Schwarz ist dran! 10:46 Alexis Pinturault (FRA) hat einen bösen Fehler eingebaut! Jetzt ist der Alexis Letzter! (+2,18) 10:46 Nach 10 Läuferin ist Marcel Hirscher immer noch Letzter - Das gibt's auch nicht oft 10:44 Patrick Thaler (ITA) ist auch weg! Eingefädelt! 10:42 Matthias Hargin (SWE) hat auch eingefädelt! Ja was ist denn hier los? 10:40 Wow! Dave Ryding (GBR) holt sich die Bestzeit! (-0,29) 10:39 Manfred Mölgg (ITA) hat eingefädelt! Eine absolute Ausfall-Orgie! 10:37 Auch Hirscher reißt viel Rückstand auf! Gross ist einfach super gefahren, das muss man schon sagen! (+0,73) Das ist Platz 4 für Hirscher 10:37 JETZT Marcel Hirscher!! 10:36 Andre Myhrer (SWE) ist auch ausgefallen - Er war aber auch schwer angeschlagen! Wir wünschen gute Besserung! 10:34 Alex Khoroshilov (RUS) kommt auch nicht an die Zeit von Gross heran! (+0,47) 10:33 HOPPALA!!! Kristoffersen ist draußen! Ein bisschen Schadenfreude ist da schon dabei, müssen wir zugeben 10:32 Henrik Kristoffersen (NOR) ist dran! 10:31 Felix Neureuther (GER) hat Probleme mit dem Grip - Da passt das Setup nicht ganz - Aber mit seiner Technik hält er seinen Rückstand in Grenzen! (+0,45) 10:30 Die erste Zeit steht bei 53,71 - Der Kurs sieht sehr schnell und knackig aus 10:25 Es geht los! Stefano Gross (ITA) eröffnet das Rennen! 10:25 Für die ÖSV-Läufer geht es heute auch schon um die WM-Tickets für St. Moritz 10:24 Auch heute präsentiert sich Kitzbühel von seiner besten Seite - Die Sonne strahlt, die Piste ist perfekt vorbereitet - Gleich geht's los! 06:44 Die wichtigsten Nummern:

1. Stefano Gross (ITA)

2. Felix Neureuther (GER)

3. Henrik Kristoffersen (NOR)=

4. Aleksander Choroshilow (RUS)

5. Andre Myhrer (SWE)

6. Marcel Hirscher (AUT)

7. Manfred Mölgg (ITA)

11. Alexis Pinturault (FRA)

12. Marco Schwarz (AUT)

15. Michael Matt (AUT)

16. Marc Digruber (AUT)

18. Manuel Feller (AUT)

27. Christian Hirschbühl (AUT) 06:40 Henrik Kristoffersen gegen ´Heute´-Kolumnist Marc Girardelli 06:39 Marcel Hirschers Rezept für den Ganserlnhang 16:07 Für Österreich am Start: Marcel Hirscher, Michael Matt, Marco Schwarz, Marc Digruber, Christian Hirschbühl, Manuel Feller, Thomas Hettegger und Dominik Raschner.

Der erste Durchgang am Ganslernhang verlief unheimlich kurios und war geprägt von vielen Ausfällen. Slalom-Dominator Henrik Kristoffersen hat es ebenso erwischt, wie zum Beispiel Manuel Feller. Die beste Zeit erzielte sensationell der Brite Dave Ryding. Marcel Hirscher ging mit 1,02 Sekunden Rückstand in den zweiten Lauf. Der beste Österreicher war zur Halbzeit Marco Schwarz auf Platz fünf.Mit dem allerletzten Risiko startete Marcel Hirscher den großen Angriff von Platz neun aus und legte eine dicke Bestzeit vor. Ein Fahrer nach dem anderen biss sich die Zähne an der Zeit von Hirscher aus. Auch Marco Schwarz fiel weit zurück und klassierte sich am Ende lediglich auf Platz acht.Hirscher war einfach nicht zu schlagen, somit jubelte er mit den tausenden Fans im Ziel über den mächtigen Slalom-Triumph am Ganslernhang. Von Platz neun zum Sieg ist auch für den Salzburger ein neuer Rekord. Neben Hirscher durften auch noch Dave Ryding und Alex Khoroshilov auf das Siegerpodest in Kitzbühel.