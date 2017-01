Nur für Fortgeschrittene Das Experten-Quiz zum Ski-Weltcup

Velez-Zuzulova lag bereits nach dem ersten Durchgang in Front, rettete 24 Hundertstel vor ihrer Landsfrau Petra Vlhova ins Ziel und krönte sich auf dem Sljeme zur "Snow Queen". Mit ihrem vierten Weltcupsieg rückte Velez-Zuzulova in der Slalom-Wertung bis auf zehn Punkte an Shiffrin heran. "Ich bin überrascht. Es war nicht einfach", strahlte Velez-Zuzulova.Sarka Strachova landete als Dritte auf dem Stockerl. Als beste ÖSV-Läuferin fuhr Bernadette Schild wie am Semmering auf den fünften Platz. Einen Tag nach ihrem 27. Geburtstag ließ die Salzburgerin, die nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei lag, einen Podestplatz liegen, büßte im Flachstück zu viel Zeit ein. "Am Semmering war ich noch voll zufrieden, heute nicht so wirklich", haderte Schild mit der Platzierung. Damit bleibt die zweijährige "Stockerllosigkeit" der ÖSV-Damen weiter bestehen.In einem ausfallsreichen Rennen stellte Katharina Truppe als Neunte ihr bestes Weltcup-Ergebnis ein. Julia Grünwald punktete als 16. Michaela Kirchgasser und Katharina Liensberger schieden in der Entscheidung aus.1. Veronika Velez-Zuzulova (SVK) 2:02,532. Petra Vlhova (SVK) +0,243. Sarka Strachova (CZE) +0,524. Frida Hansdotter (SWE) +0,835.(AUT) +1,166. Marie-Michele Gagnon (CAN) +1,917. Resi Stiegler (USA) +2,028. Chiara Costazza (ITA) +2,119.(AUT) +2,4310. Christina Geiger (GER) +2,93weiters:16.(AUT) +3,99Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.