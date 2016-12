Erste Punkte für Veith Mikaela Shiffrin holt das Semmering-Doppel

Beim Sturz zog sich Barioz mit Startnummer 13 eine Verletzung am rechten Knie zu. Das Rennen musste minutenlang unterbrochen werden, die Versorgung ließ auf sich warten. So lange, dass ihr Trainer eingriff und sie auf seinem Rücken ins Tal bringen wollte. Dabei kam es zum zweiten Sturz.Barioz wird sich nun einer Reihe von Untersuchungen unterziehen, um die Verletzung zu klären. Dann wird sich auch zeigen, ob Barioz beim nächsten Rennen und bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz dabei sein kann.