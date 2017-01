Star-Trainer hat 500.000 Euro Schulden Hirscher-Fitnesscoach: Schussfahrt in die Pleite

Ligety verpasst damit die Chance, bei der WM in St. Moritz (Sz) zum vierten Mal in Serie (!) Gold im Riesentorlauf zu holen. "Die Schmerzen im Bein erlauben es einfach nicht, so zu fahren, wie ich mir das von mir selbst erwarte", sagt Ligety. "Ich war bei vielen Ärzten, habe ein paar Therapien gemacht – aber es hat nichts gebracht."Der Olympiasieger, der in die USA reiste und damit auch die eingeplanten Side-Events in Kitzbühel verpasst, blickt aber schon wieder optimistisch in die Zukunft – und sagt Marcel Hirscher und Co. den Kampf an. "Ich werde stark und schnell zurückkommen."Erich Elsigan, Kitzbühel