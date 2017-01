Das große Quiz Wie gut kennen Sie Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher?

Nach dem ersten Durchgang lag Marcel Hirscher auf dem vierten Zwischenrang. Im ersten Lauf dosierte der ÖSV-Superstar ein wenig. Mit vollem Risiko schnappte sich Hirscher die Zwischenbestzeit und verbesserte sich noch auf den zweiten Platz. Wieder einmal hieß der Sieger Henrik Kristoffersen, der Norweger fuhr der Konkurrenz abermals um die Ohren. Als Dritter komplettierte Felix Neureuther das Siegerpodest."Ich habe den Rückstand auf Kristoffersen zwar verkleinert, aber es fehlt noch ein bisschen etwas. Ich will auch wieder gewinnen und das werde ich heuer schon noch schaffen", war Hirscher nicht unglücklich über seinen 102. Podestplatz.Endlich ein Top-Ergebnis erreichte Christian Hirschbühl, der auf den starken vierten Rang fuhr und damit sein bestes Weltcup-Ergebnis holte. "Endlich!!", brüllte er bei seiner Zieldurchfahrt die Freude heraus.Ganz bitter hingegen lief das Rennen für Manuel Feller. Der pfeilschnelle Tiroler fuhr zwar im ersten Durchgang auf Platz zwei, wurde aber per Video-Beweis nachträglich disqualifiziert. Er hatte nämlich eingefädelt. "Ich habe das nicht gespürt, aber so sind halt die Regeln", meinte Feller beim Interview.Für Marc Digruber ging es bereits um das WM-Ticket, doch es lief nicht nach Wunsch. Der Niederösterreicher erreichte nur Platz 21: "Ich weiß nicht, was heute los war. Jetzt freue ich mich schon auf die Heimrennen in Kitzbühel und Schladming, da werde ich sicher wieder vorne mit dabei sein."Der Live-Ticker zum Nachlesen auf Seite 2: