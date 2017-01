Testen Sie Ihr Wissen Das große Vierschanzentournee-Quiz

0,8 Punkte hinter Leader Stoch Stefan Kraft: "Die Tournee wird ein Krimi!"

Kraft sprang in de Qualifikation zweieinhalb Meter weiter als die Konkurrenz. Da Stoch ausließ, treffen die beiden Tournee-Topfavoriten im letzten K.o-Duell aufeinander. "Spannender geht es nicht. Der Quali-Sprung war cool, gibt Selbstvertrauen", freut sich der Salzburger auf den Bewerb.Auf seiner Lieblingsschanze kam Michael Hayböck mit 131,0 Metern auf Rang vier, Fettner wurde Siebter. Andreas Kofler ließ als 21. mit 125,0 Metern einiges an Weite liegen. Auch Markus Schiffner, Elias Tollinger und Florian Altenburger gaben sich keine Blöße.Aus der nationalen Gruppe schaffte der bereits Weltcup-erfahrene Clemens Aigner mit einem Sprung auf 125,0 Metern als 19. genauso den Sprung in den Hauptbewerb wie das Brüderpaar Stefan und Daniel Huber, die in brüderlicher Zweisamkeit auf 120,5 Meter sprangen.1.(AUT) 143,1 Punkte2. Maciej Kot (POL) 139,53. Piotr Zyla (POL) 137,74.(AUT) 137,05. Daniel Andre Tande (NOR) 136,66. Markus Eisenbichler (GER) 136,37.(AUT) 131,48. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 129,6weiters:17.(AUT) 123,519.(AUT) 122,121.(AUT) 121,730.(AUT) 117,831.(AUT) 116,836.(AUT) 113,937.(AUT) 113,7