Ärger über Staatsfunk Darum zeigte ORF "Landkrimi" statt Hirscher-Race

Comeback in NÖ Anna Veith startet am Semmering

Kristoffersen bleibt Slalom-König Marcel Hirscher in Madonna di Campiglio auf Platz 2!

"Das Knie hat sich nach der Abfahrt in Gröden nicht gut angefühlt. Ich werde die nächsten Tage am Fahrrad verbringen und nicht auf der Ski-Piste", erklärte Svindal auf Facebook.Am Dienstag steigt ein Super-G, Mittwoch steht die Abfahrt auf dem Programm, am Donnerstag folgt noch eine Kombination aus Super-G und Slalom. Natürlich gibt's alles bei uns im Live-Ticker!