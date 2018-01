"Hirscher antwortet auf Giftpfeile mit Siegen"

Marcel Hirscher ist mit nur 28 Jahren der erfolgreichste Skifahrer Österreichs im Weltcup. Im Land von Hermann Maier ist das eine große Leistung. Hut ab!

Hirscher kann sich derzeit nur selbst schlagen

Hirscher kann sich derzeit nur selbst schlagen. Der zehnte Saisonsieg in Garmisch war eine Machtdemonstration. Ted Ligety, der ehemalige Mister Riesentorlauf, zeigte auf, ist aber kein ernst zu nehmender Gegner von Hirscher. Ligety ist körperlich nicht in dieser Top-Form, um Marcel gefährlich zu werden.

Feller endlich mit weniger Fehler

Überrascht hat mich Manuel Feller, der endlich weniger Fehler macht – stark! Überrascht haben mich auch die Seitenhiebe vom „Herminator“ in Richtung Marcel Hirscher zuletzt. Kinderspielerei! Der „Herminator“ hat das nicht nötig. Er war einsame Klasse, jetzt ist es eben Hirscher. Aus, fertig, basta.

Hirscher hat 15 Saisonsiege drauf

Hirscher schießt keinen Giftpfeil. Er antwortet mit Siegen – und ist am besten Weg, den nächsten Maier-Rekord auszulöschen. 13 Siege feierte der „Herminator“ in einer Saison – so wie Ingemar Stenmar. Ich traue Hirscher sogar 15 zu.

(Marc Girardelli)