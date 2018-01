ÖSV-Adler stürzen beim Skifliegen am Kulm ab

Die ÖSV-Adler sind weiter auf der Suche nach der Olympia-Form. Bei der ersten Skiflug-Konkurrenz der Saison kam Clemens Aigner als bester rot-weiß-roter Flieger auf den siebenten Platz.

Weltrekordler Stefan Kraft katapultierte sich im zweiten Durchgang mit einem Flug auf 223,5 Meter auf den neunten Rang vor. "Was ich da nach dem Pendler noch rausgeholt hab, war nicht schlecht", so der Salzburger.

Michael Hayböck flog auf den 12. Rang, Manuel Poppinger kam auf Platz 19. Gregor Schlierenzauer erlebte im ersten Durchgang einen Totalabsturz, landete mit 172 Meter auf dem drittletzten Rang.

Premiere für Stjernen

Einmal mehr stellten die Norweger ihre Klasse beim Skifliegen unter Beweis. Andreas Stjernen segelte zu seinem ersten Weltcupsieg, verwies Landsmann Daniel Andre Tande, der mit 240,5 Meter die Tageshöchstweite aufstellte, auf Rang zwei. Hinter Simon Ammann wurde Robert Johansson Vierter. Jernej Damjan und Johann Andre Forfang waren nachträglich disqualifiziert worden.

Am Sonntag steigt das zweite Skifliegen in der Steiermark, ehe nächstes Wochenende in Oberstdorf um WM-Medaillen geflogen wird.

(wem)