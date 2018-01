ÖSV-Ladies patzen im vorletzten Olympia-Test

Österreichs Ski-Damen blieben im letzten Technik-Rennen vor den Olympischen Winterspielen ohne Podestplatz. Das Trio Bernadette Schild, Katharina Gallhuber und Katharina Truppe scheiterte beim Parallel-Slalom in Stockholm (Swe) frühzeitig.

Schild und Gallhuber überstanden zwar die erste Runde, im Viertelfinale kam jedoch das Aus – jeweils Rang fünf. "Es war knapp, aber das passt schon so. Die Stimmung hier ist immer super", nahm es Schild, die Nina Haver-Löseth den Vortritt lassen musste (+0,11), locker.

Fehler kostet Holdener Sieg

Die Norwegerin entschied das vorletzte Rennen vor Olympia schlussendlich auch für sich. Im Finale besiegte sie Wendy Holdener (Sz), die einen schweren Schnitzer beging. Platz drei holte Petra Vlhova (Svk), Frida Hansdotter (Swe) wurde Vierte. Mikaela Shiffrin (US) ließ den Bewerb aus.

Erst Garmisch, dann Korea

Während die Herren bereits die Koffer für Pyeongchang packen, geht es für die Damen am Wochenende noch einmal um Weltcup-Punkte. In Garmisch stehen eine Spring-Abfahrt (Sa.) und eine klassische Abfahrt (So.) am Programm.

Endstand:

1. Nina Haver-Loesetz (Nor)

2. Wendy Holdener (Sz)

3. Petra Vlhova (Svk)

4. Frida Hansdotter (Swe)

5. Bernadette Schild

5. Katharina Gallhuber

5. Christina Geiger (D)

5. Irene Curtoni (It)

9. Katharina Truppe

9. Resi Stiegler (US)

9. Denise Feierabend (Sz)

9. Chiara Costazza (It)

9. Lena Dürr (D)

9. Melanie Meillard (Sz)

9. Marina Wallner (D)

9. Anna Swenn-Larsson (Swe)

(Heute Sport)