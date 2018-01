ÖSV-Star Franz im Spital, kein Start auf der Streif

In wenigen Stunden wird es in Kitzbühel ernst. Das Hahnenkamm-Wochenende startet mit dem Super-G. Wetter-Kapriolen in der Nacht zwangen die Veranstalter, die Strecke stark zu verkürzen. Der Start wurde auf 13 Uhr verschoben.

Für einen spielt das alles keine Rolle mehr: Max Franz. Der ÖSV-Läufer kann die Kitz-Klassiker nicht bestreiten. Das steht nun fest. Schon am Donnerstag wurde bekannt, dass er wegen groben Magen-Darm-Problemen ins Krankenhaus musste.

Bereits am Mittwoch ließ Max Franz die traditionellen Medien-Termine aus, am Donnerstag wollte er eigentlich wieder auf der Piste stehen. Doch statt auf die Streif ging es für den Kärntner ab ins Spital. Die Erkrankung ist leider hartnäckiger als zunächst gedacht.

Wir wünschen der "Wildsau" gute Besserung!

(Heute Sport)