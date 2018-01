"Schmerz-Svindal ist der Favorit im Kitz-Super-G"

Aksel Lund Svindal ist heute mein Favorit im Super-G von Kitz. Obwohl er gestern gegenüber "Heute" verriet: "Ich kann nicht mehr laufen." Der Streif-Sturz 2016 hat sein Leben verändert. Aksel ist 35 Jahre alt und muss mit Schmerzen leben – für immer.

"Mit Mitte 30 konnte ich auch nicht laufen"

Mit Mitte 30 konnte ich auch nicht laufen. Also im Wald oder auf der Straße. Darum tat ich es im Swimmingpool – zwei Jahre lang. Das Wasser schonte die Gelenke, der Widerstand ließ die Lunge wachsen. Die Schmerzen aber blieben. Sie sind eine Berufskrankheit der Abfahrer.

"Schuld an Schmerzen sind Schläge und Sprünge"

Schuld an den Schmerzen sind die Schläge und Sprünge – und natürlich schwere Stürze. "Was dir tut dein Kreuz nicht weh? Dann warte einmal, bis du 25 bist", scherzten meine älteren Rivalen. Jahre später wusste ich, sie meinten es ernst.

Die Schmerzen machen Svindal heute nicht langsamer, seine Routine aber schneller. Der Sieg in der Abfahrt fehlt ihm in Kitz noch. Warum? Keine Ahnung. Auch Hermann Maier brauchte lange für den ersten Sieg. In Kitz tickt die Uhr anders.