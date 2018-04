1:2! Capitals gehen gegen "Underdog" Bozen unter

Die Chance auf die Titelverteidigung ist dahin! Die Vienna Capitals mussten sich in der EBEL-Halbfinal-Serie "Underdog" Bozen mit 1:4 geschlagen geben. Ein 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) vor eigenem Publikum besiegelte am Ostermontag das Aus.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Hausherren in der nicht (!) ausverkauften Erste-Bank-Arena (ehemals Albert-Schultz-Halle) ideal. Die Caps, die ohne Rafael Rotter und Riley Holzapfel auskommen mussten, feuerten im ersten Drittel 18 Schüsse ab. Einen davon versenkte Ryan McKiernan zum 1:0 (17.) im Gehäuse der Gäste. Brandon Buck fälschte minimal ab.

Lamoureux leitet Pleite ein

Doch nach dem ersten Wechsel riss der Faden – vor allem bei Jean-Philippe Lamoureux. Der Caps-Goalie sorgte mit einem halben Eigentor für das 1:1 (23.). Domenic Monardo nützte einen schweren Patzer des 33-Jährigen eiskalt aus. Luca Frigo drehte mit dem 2:1 aus Sicht der Gäste endgültig die Partie (34.). Auch bei diesem Treffer sah Lamoureux nicht glücklich aus.

Im Schluss-Abschnitt konnten die Wiener nicht mehr zusetzen. Es blieb beim 1:2, trotz einer Schuss-Statistik von 40:14. Bozen, nach der Pick-Round nur Achter, steht im Finale der Eishockey-Liga.

Abschied von Trainer Aubin

Für Serge Aubin war das 65. Saisonspiel zugleich das letzte für die Caps. Der 42-jährige Kanadier wechselt nach Zürich (Sz) zu den ZSC Lions.

Salzburg auf Final-Kurs

Wer der Final-Gegner von Bozen ist, steht frühestens am Mittwoch fest. Salzburg besiegte am Montag Linz mit 4:3 nach Verlängerung und ging in der "Best of Seven"-Serie mit 3:2 in Führung.

Es bleibt beim 1 zu 2 und somit müssen sich die Vienna Capitals im Halbfinale verabschieden. Wir danken Euch, liebe #Caps-Fans, für Euer Interesse und Eure Unterstützung und freuen uns bereits jetzt auf die nächste Saison! #VIC #WeAreTheCaps pic.twitter.com/WBA5tSS5RK — Vienna Capitals (@viennacapitals) 2. April 2018

(red)