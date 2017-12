400 Punkte in 7 Tagen: Harter Jänner für Hirscher

Man kann Marcel Hirscher nur einen guten Rutsch wünschen! Bereits in der ersten Jänner-Woche geht es für das Ski-Ass um ganze 400 Weltcup-Punkte. Der Salzburger kann sich keine lange Silvester-Party erlauben, denn bereits am 1. Jänner steht er beim Parallel-Slalom in Oslo am Start. Bis zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea im Februar gibt es keine Zeit zum Verschnaufen.

Vorfreude und Training



"Das wird eine spannende, wichtige und entscheidende Woche", fiebert Hirscher dem Rennen auf dem legendären Holmenkollen entgegen. Start des Flutlicht-Events der Herren und Damen ist um 16.05 Uhr. Hirscher bereitete sich in der letzten Dezember-Woche auf der Reiteralm mit Slalom- und Riesentorlauf-Einheiten auf den harten Jänner vor. Vier Tage Skipause mussten für das Weihnachtsfest aber trotzdem sein. Nach Norwegen reist er erst unmittelbar vor dem Rennen an.

Dichtes Programm



Nach dem Event in Oslo geht es mit dem Nacht-Slalom in Zagreb (4. Jänner) und dem Riesentorlauf und Slalom in Adelboden (6. und 7. Jänner) weiter. Hirscher reist mit 534 Punkten als Gesamtweltcup-Leader zu den Events. In der Gesamtwertung liegt er 29 Zähler vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und dessen Landsmann Kjetil Jansrud (465 Punkte).

Neben Marcel Hirscher ist am Neujahrstag auch Michael Matt im Einsatz, bei den Damen gehen Bernadette Schuld und Katharina Truppe an den Start. In Oslo gilt es auf 180 Metern 18 Riesentorlauf-Tore und einen Sprung zu bewältigen.

