Badenixe Vonn tobt sich auf einer edlen Yacht aus

Lindsey Vonn genießt den Sommer in vollen Zügen. Die US-Amerikanerin, die gewöhnlich im Schnee "daheim" ist, macht seit einigen Tagen Italien unsicher – an Bord einer edlen Yacht.

Via Instagram lässt sie ihre Fans am bunten Treiben teilhaben. Und Vonn weiß, was ihre Follower wünschen: Action im Bikini!

Bauchfleck von Vonn

Auf einem Clip ist zu sehen, wie die 33-Jährige eine meterlange Wasserrutsche in Angriff nimmt. Die Aktion endet mit einem waschechten Bauchfleck. "Das Leben ist zu kurz, um sich selbst zu ernst zu nehmen", schreibt die Ski-Königin.

Ein anderes Video zeigt Vonn, wie sie im knalligen Zweiteiler von der Yacht ins Meer springt. Doch sehen Sie selbst:





