Details zum tragischen Tod von Bode Millers Tochter

Ski-Legende Bode Miller (40) und seiner Ehefrau Morgan (31) trauern um ihre Tochter Emeline. Die kleine "Emmy" starb im zarten Alter von 19 Monaten. Am Dienstag wurde bekannt, dass sie am Samstag in einem Pool ertrank.

"Wir sind am Boden zerstört. Niemals, nicht in einer Million Jahre, hätten wird gedacht, solch einen Schmerz erleben zu müssen. Ihre Liebe, Ihr Licht, ihr Geist wird niemals vergessen werden. Unser kleines Mädchen hat das Leben geliebt und hat es jeden Tag in vollen Zügen genossen", schreiben Bode und Morgan Miller in einem Instagram-Post.

Tragische Details

Das Ehepaar soll bei Freunden eine Pool-Party gefeiert haben, als das Unglück passierte. "Emmy" gelangte unter noch ungeklärten Umständen ins Wasser und ertrank.

Um 6:30 Uhr Abends kam der Notruf aus einem Haus in der kalifornischen Siedlung Coto de Caza, südlich von Los Angeles. Das bestätigte Captain Tony Bommarito von der Orange-County-Feuerwehr.

Bommarito erklärt, dass die Wiederbelebungsversuche der Sanitäter am Unfallort erfolglos waren. Das Mädchen wurde in einen Krankenwagen gebracht und in die Notaufnahme gefahren. Schon während der Fahrt hatte sie keinen Puls mehr. Auch im Spital konnte ihr nicht mehr geholfen werden.

Paar erwartet drittes Kind

Beachvolleyballspielerin Morgan Miller ist aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat noch gemeinsam ihren Sohn Edward Nash Skan Miller, der im Mai 2015 das Licht der Welt erblickte.

Aus einer früheren Beziehung hat Miller zudem zwei weitere Kinder, die zehnjährige Neecyn Dacey und den fünf Jahre alten Samuel.

(Heute Sport)